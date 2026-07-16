意大利72歲珠寶商射殺2賊囚近15年 執政聯盟發起聯署要求總統特赦

意大利72歲珠寶商羅傑羅（Mario Roggero）在店鋪遇劫後追出，射殺2名劫匪，他以自衛抗辯失敗，周三終審裁定維持上訴法院的判決，定讞囚14年9個月。總理梅洛尼領導的執政聯盟強烈支持羅傑羅，發起聯署要求總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）特赦。

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此案發生於2021年4月28日，被告羅傑羅（Mario Roggero）的珠寶店遇劫， 賊人持玩具槍和刀子闖入店內搶走財物，當時羅傑羅的妻子和女兒都在店內。賊人離開店舖後，他持槍追出去， 擊斃了兩名劫匪——58歲的馬扎里諾（Giuseppe Mazzarino）和44歲的斯皮內利（Andrea Spinelli），為劫匪開車的莫迪卡（Alessandro Modica）則受傷。

是否自衛引發爭辯

羅傑羅主張開槍是為了自衛，為了保護自己和當時在店裡的家人。但法院認定他追出去開槍時，劫匪的攻擊行為已經完全停止，他在劫匪逃跑時開槍，不符合自衛要件。

此案在意大利引發了嚴重的輿論分歧。認為羅傑羅有罪的人一致認為，他在店外開槍的行為超出了正當防衛的範圍。極右翼聯盟黨領導人薩爾維尼則說：「辛勤工作了一輩子，72歲卻因遭到襲擊和搶劫而被判入獄多年，我認為這太不公平了。」

總理梅洛尼領導的執政聯盟強烈支持羅傑羅，同意他是自衛，反對定罪，並認為鑑於其年齡，任何監禁都相當於終身監禁。執政黨在聯合聲明中表示，他們將收集簽名支持赦免羅傑羅。根據意大利法律，司法部將審查此類請願書，然後將其轉呈總統馬塔雷拉。