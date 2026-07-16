歐盟下令Google共享搜尋數據 並向AI對手開放安卓系統

歐盟周四針對科技巨擘Google發布了2項新規定，強制其共享搜尋數據，並要求向其他人工智能（AI）公司開放其安卓作業系統。歐盟表示，這是為了遏制科技巨頭對數位經濟的深度控制，並支持創新和多樣性，但Google說這些措施將危及用戶隱私。

歐盟的命令是根據旗艦法案《數位市場法》（DMA）發出。該法案強制要求全球最大的科技公司開放市場，讓用戶有更多選擇。

布魯塞爾要求Google必須從2027年1月起分享匿名搜尋資料。此舉旨在創造公平的競爭環境，因為Google掌握其他競爭對手無法匹敵的大量用戶數據。

歐盟認為，非Google開發的AI代理，在安卓手機上的運作效果無法與Google的Gemini相提並論，共享搜尋數據將「重新平衡競爭環境」。Google現在必須允許語音啟動替代AI代理，並允許它們運行後台任務，例如透過第三方應用程式預訂餐廳。

但Google全球事務主管沃克（Kent Walker）指出，新規可能會適得其反，因為它會取消Google為保護用戶隱私而建立的保障措施。他指出：「歐洲人的私人搜尋記錄將暴露給一些陌生的公司⋯⋯這將削弱公民的隱私權，危及商業機密，並危害國家安全。」