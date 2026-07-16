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烏克蘭多個城市爆發示威 抗議受歡迎防長去職

即時國際
更新時間：19:42 2026-07-16 HKT
發佈時間：19:42 2026-07-16 HKT

烏克蘭總統澤連斯基改組內閣，上任僅半年但廣受歡迎的國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）遭撤換，引發國防體系「地震」，全國15座城市爆發大規模示威，要求費多羅夫留任。

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據法新社駐基輔記者報道，超過一千人聚集在市中心廣場，高唱烏克蘭國歌，揮舞烏克蘭和歐盟旗幟，高呼「恥辱」和「讓費多羅夫回來」。

罕見抗議要求官員留任

30歲企業老闆羅曼告訴法新社：「我認為將他解職是對烏克蘭人民的侮辱。」她指「害怕有魄力的人」，希望他收回這個決定。

陷入戰爭4年的烏軍已疲憊不堪，但過去數月是形勢最好的局面之一，成功阻止俄羅斯推進，並使用遠程無人機轟炸了俄羅斯的石油和軍事目標。烏克蘭民眾過去多半上街要求官員下台，今次卻是要求「留人」，突顯費多羅夫在國防改革及無人機建軍上的支持度。

國防改革成績獲認可

費多羅夫下台可能會為軍隊帶來不確定性，包括基輔、哈爾科夫、利沃夫、敖德薩、第聶伯羅、等多座城市陸續出現抗議活動。

費多羅夫周三晚間宣布辭職，稱「為烏克蘭人民服務是莫大的榮幸」。官方沒有給出辭職的理由，但抗議者認為，這是費多羅夫和總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）在軍方內部權力鬥爭的一部分。

烏克蘭空軍副司令葉利扎羅夫（Pavlo Yelizarov）也因抗議費多羅夫被解職而辭職。他在明中說：「能與費多羅夫共事是我的榮幸。2022年，我加入國防軍是為了贏得勝利，而不是假裝有做事。」

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