布朗大學｜經濟學教授懷疑半數人考試AI作弊 一招令學生現形

美國布朗大學資深教授塞拉諾（Roberto Serrano）在《自由報》發表文章，表示他相信今年夏季學期的一門經濟課程，至少有一半人在家考期中試時作弊，用人工智能（AI）生成答案。

他寫道，2025年12月13日布朗大學在考試季發生槍擊事件後，有學生對在校園內考試感到擔憂，於是他允許學生在家考期中試，以閉卷形式進行。

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布朗大學經濟學教授塞拉諾（Roberto Serrano）。 vivo.brown.edu

塞拉諾透過線上考試平台收到成績後，立刻覺得「非常可疑」。往年期中試平均分約65至80分，這次學生卻考出平均分高達96分，其中40人獲得滿分，而且，自從他決定採用在線考試後，選課人數大幅增加。

他直接在ChatGPT上測試，發現把考題丟給AI後，收到的一些文字「與學生寫的答案完全吻合」。

發生槍擊案的布朗大學下半旗。美聯社

ChatGPT「應考」答案一樣

為了驗證自己的懷疑，塞拉諾告訴學生們，他認為期中考有普遍的作弊現象，但他決定保留成績，如果期末考的成績分佈與期中考大致相同，他便接納期中考的成績；否則，他將取消期中考成績，並重新計算期末考成績。他也告訴學生們，期末考將改回現場考試，閉卷進行。

一安排令22「滿分學生」退修

結果，期末考成績和出席率證實了他的假設。期中考後27名學生退選該課，當中22人在期中考中取得滿分。」

在兩次考試之間，布朗大學報紙《布朗日報》也發表了一篇報道，指出該校經濟學課程中，作弊和可疑的考試成績屢見不鮮。塞拉諾指出，他的同事也報告說，許多學生經常在課後作業中獲得滿分，現場考試表現卻差強人意。