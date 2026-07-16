曼谷酒吧大火｜「BB槍愛好者」扮官員陪總理視察還受訪 遭起底往警署自首

泰國曼谷翟道翟區Rong Beer Na Lat Phrao酒吧周日深夜發生大火，造成逾百人死傷，事件驚動總理阿努廷到場視察，但當天核心圈其中一名軍警，竟被發現是「冒牌貨」！這個人周四到警署自首，警方對他提出4項指控，包括冒充公職人員和未經許可持有軍用裝備。

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警方周三表示，現場照片和影片拍到這名可疑人物奇塔蓬（Chitapong “Muad Nut” Khattapong），身穿軍裝，在酒吧警戒區域內自由活動。他甚至以官員身份接受媒體採訪，提供了警方指控為不實的資訊。

奇塔蓬周四前往曼谷大都會警察局接受調查，警方指他是看到傳媒報道踢爆他假冒官員後，主動聯繫警方並自首。

奇塔蓬表示，他己並非政府官員，只是內政部的民防義工。他透過Line群組得知火災消息後，隨即趕往現場幫助受災群眾。他聲稱到場前在玩氣槍（BB槍），沒有更換衣物就去現場，是因為「長袖襯衫和長褲能更好地抵禦高溫和潛在危險」。

警方目前指控他未經授權使用無線電通訊設備、冒充公職人員擅自履行公務、散佈虛假訊息引發公眾恐慌及未經許可持有軍用裝備。