世界盃2026︱英格蘭遭逆轉阿根廷球員舉馬島標語挑釁 雙方球迷混戰多人被捕︱有片

在2026年美加墨世界盃準決賽中，英格蘭隊以1比2遭阿根廷隊逆轉，遺憾無緣決賽。場內的恩怨很快蔓延至場外，雙方球迷賽後在美國喬治亞州亞特蘭大體育場外爆發嚴重肢體衝突，持械警員趕赴現場，當場逮捕多名涉事球迷。

相關新聞：世界盃2026︱英格蘭輸波阿根廷獨行球迷陷包圍 遭倫敦警「夾上車」救走︱有片

英阿領土爭議成衝突根源

據悉，衝突導火線源於阿根廷部分球員在慶祝時，高舉帶有「馬爾維納斯群島（馬島）主權爭議」的敏感標語，加上阿根廷球迷亦模仿類似行徑，連番挑釁徹底點燃了英格蘭球迷的怒火。英國和阿根廷均主張擁有馬島主權，1982年更曾為此爆發「福克蘭戰爭」。

比賽結束後，數萬名球迷湧出體育場。失落的英格蘭球迷與狂喜的阿根廷球迷在周邊街道迅速爆發激烈口角，並瞬間升級為大打出手。現場一片混亂，有英格蘭球迷在爭執中被推倒在地，部分阿根廷球迷更與到場維持秩序的警方發生對峙與推擠。最終，多名身穿英格蘭球衣的球迷及涉事阿根廷球迷被警方戴上手銬帶離現場。

亞特蘭大當地警方尚未公布確切的逮捕人數，僅證實「已拘捕多名涉事人員」。

英國本土亦嚴防雙方衝突

與此同時，遠在英國本土的倫敦警方亦事前嚴密戒備，全面嚴防球迷釀成暴動。大批警員在倫敦街頭嘗試分隔兩派支持者，極力避免衝突擴大。然而，隨着數千名球迷從周邊酒吧湧向市中心，皮卡迪利圓環（Piccadilly Circus）等核心地段場面一度陷入混亂。

期間，一名阿根廷支持者遭到英格蘭球迷圍堵，現場警員見狀隨即強力介入將其護送離開；另有部分情緒激動的英格蘭球迷攀爬電話亭及交通燈柱，警員隨即上前勸阻，持續築起人牆隔開對立人群。