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日媒指輝達與川崎重工合作　打造AI造船廠

即時國際
更新時間：14:54 2026-07-16 HKT
發佈時間：14:54 2026-07-16 HKT

據日媒報道，美國科技巨擘輝達（NVIDIA）與日本川崎重工展開深度合作，計劃在香川縣的坂出工廠打造全新智能造船系統，利用虛擬技術全面提升產能，應付嚴重缺工的問題。

根據日經亞洲報道，雙方合作核心在於導入數位孿生技術，在虛擬空間中完整模擬出真實的船廠運作環境，讓工程人員能在無風險的數位環境中進行各項測試。

這套全新系統也將在設計、材料採購、實際製造以及最後的品質管理等關鍵作業流程中，部署先進的AI代理人，藉智慧化演算法顯著提高生產效率。

此外，面對國內工程師與技術勞工極度匱乏的產業危機，兩大廠也正攜手研發AI造船機器人，希望透過高度自動化的設備，替造船廠分擔繁重的工作。

研發四足機器人做焊接

川崎重工目前正積極開發四足機器人，以便適應複雜地形，讓它自主走入危險或狹窄的工作現場，不需人力直接介入而安全且精準地完成大型金屬結構零件的焊接工作。
輝達所提供的模擬平台也將用於機器人開發測試，預計可大幅縮短實體部署的調整時間，加速AI機械人投入第一線生產的速度。

 
 
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