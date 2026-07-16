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世界盃2026︱英格蘭輸波阿根廷獨行球迷陷包圍 遭倫敦警「夾上車」救走︱有片

即時國際
更新時間：11:48 2026-07-16 HKT
發佈時間：11:48 2026-07-16 HKT

英格蘭在7月15日世界盃準決賽出局後，一名落單的阿根廷球迷在倫敦街頭遭圍困，最終由警方護送上車救出。

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倫敦警察從英國球迷人海中，保護阿根廷球迷離開現場。ViralUsZone@X
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倫敦警察從英國球迷人海中，保護阿根廷球迷離開現場。ViralUsZone@X
倫敦警察從英國球迷人海中，保護阿根廷球迷離開現場。ViralUsZone@X

現場傳出陣陣噓聲

英國當地時間周三（15日）晚間，一名阿根廷球迷在緊鄰地標皮卡迪利圓環（Piccadilly Circus）的街道上，遭到大批英格蘭球迷重重包圍。

社交媒體上流傳的影片顯示，倫敦警察廳的警員隨後將這名身穿阿根廷球衣的男子護送並推進警車中；當警員帶他前往車輛時，現場圍觀的群眾發出陣陣噓聲。最終，警方成功開闢出一條通道，讓警車得以駛離現場。

倫敦警察廳表示，警方通常會基於預防措施隔離不同球隊的球迷，現場隨後未再接獲其他衝突報告。目前也沒有任何跡象顯示該名球迷或畫面中的群眾有違法行為。

在周三（15日）晚間舉行的世界盃準決賽中，英格蘭以1-2不敵阿根廷。而阿根廷晉級後，將於周日的世界盃決賽中對陣西班牙。西班牙已於周二（14日）以2-0擊敗法國，率先奪得決賽門票。

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