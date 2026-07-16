逾800處山火熱浪夾擊加拿大 多倫多空氣嚴重污染官方籲減戶外活動

加拿大正遭遇極端熱浪與山火雙重夾擊。根據加拿大政府最新統計，截至周三（15日），全國共有約835處活躍山火，其中112處處於失控狀態，累計過火面積已達190萬公頃。其中，安大略省西北部的山火導致空氣質量急劇惡化，甚至造成當地的鐵路交通受阻。

污染亦擴展至美國東北部

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受山火影響，安大略省的空氣質素明顯惡化，其中多倫多的空氣質素健康指數升至10以上，即「嚴重」水平，當地要取消在戶外舉行的世界盃直播活動。氣象部門預測，這波惡劣空氣將至少持續到當地星期四晚。

加拿大環境部指，山火的濃煙可能會引致眼、鼻及喉嚨不適、頭痛及輕微咳嗽等，預料情況會持續至周四至周五，呼籲民眾盡量減少戶外活動。

這場災難的影響範圍更南下擴散至美國東北部。紐約市政府已正式發布警報，指出當地空氣質素已降至不健康水平，敦促居民儘量減少戶外活動。美國國家氣象局表示，這股煙霧預計將持續到周末，這也讓即將在星期日於鄰近新澤西州舉辦的世界盃決賽面臨考驗。

