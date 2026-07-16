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瑞安航空爆窗男乘客半身被吸出機外 妻憶恐怖瞬間： 臉變形鼻嘴噴血

即時國際
更新時間：11:17 2026-07-16 HKT
發佈時間：10:12 2026-07-16 HKT

歐洲廉航瑞安航空（Ryanair）一架載有大批旅客的波音737-800型客機，日前在北馬其頓領空發生一宗驚心動魄的嚴重飛安事故。該班機於當地時間上周五清晨5時55分，自希臘塞薩洛尼基（Thessaloniki）起飛，原定飛往德國梅明根（Memmingen）。不料起飛僅約10分鐘、飛機攀升至2萬英呎高空時，機艙內突然傳出一聲類似爆炸的巨響，隨後一扇客艙舷窗突然破裂脫落，導致機艙瞬間急速失壓。

妻死抓救丈夫：要死就一起死吧

在極度劇烈的氣流吸力下，坐在窗邊的一名61歲塞爾維亞籍男乘客卡洛維奇（Ljubisa Karović）差點被直接吸出機外。當時他雖然仍繫著安全帶，但胸部以上、包括頭部和右肩膀都已被扯出窗外，在機艙外懸空掙扎了近2分鐘，命懸一線。

其妻子斯韋特蘭娜（Svetlana Grković）在生死關頭反應迅速，立即飛撲過去死命抓緊丈夫的雙腿。她事後接受傳媒訪問，憶述當時極度恐懼的心境：「我心想，如果我們會死，那就一起死。」 當時機艙內尖叫聲四起，混亂不堪，氧氣面罩隨即落下。幸得身旁另外兩名熱心乘客頂著強風出手協助，眾人合力拉扯整整5分鐘，終於成功將卡洛維奇從鬼門關拉回座位上。

與此同時，客機在失壓後於極短時間內驟降了約9,000英呎（約2,700公尺）。機上乘客克莉絲汀形容當時「尖叫聲四起」，甚至一度以為有人打開了緊急出口；另一名乘客索菲亞則痛苦表示，當時失壓非常嚴重，所有人驚恐萬分，根本喘不過氣，甚至絕望地以為飛機即將墜毀。客機隨後緊急折返塞薩洛尼基並平安降落，除了一名孕婦受驚需要送院檢查外，其餘乘客由航空公司調度替代航班於同日稍後送達目的地。

雖然卡洛維奇奇蹟生還，但其傷勢相當嚴重。當他被眾人拉回機艙時，整張臉已因氣流重創而變形，鼻子和嘴巴鮮血直流，身上亦有多處擦傷、嚴重燒傷（灼傷）以及手部重創。他被送院治療後，因飽受過度驚嚇，目前處於休克狀態，且喪失了事發當時的大部分記憶，暫時無法與人正常溝通。

這場空中夢魘亦給夫婦倆留下了難以磨滅的心理陰影。斯韋特蘭娜透露，丈夫現在只要一聽到有人提起飛機，全身就會不由自主地發抖。她自己的心理狀況同樣非常糟糕，至今仍無法擺脫恐懼，甚至在日常生活中走進電梯，都會突然襲來一陣可怕的窒息感。她痛苦地表示，如今最令她擔憂的問題，是她們夫妻倆以後是否還敢再次搭乘飛機。

疑引擎零件脫落擊碎舷窗 多國安全部門聯手徹查

針對這宗罕見的空中爆窗事故，瑞安航空在聲明中證實，涉事班機起飛後不久，一扇客艙窗戶確實「脫落」，並強調飛機隨後已正常降落。

關於窗戶破裂的真正原因，有技術顧問及希臘媒體推測，事故可能涉及引擎故障，即引擎部分零件在飛行途中突然脫落並擊中卡洛維奇身旁的舷窗，才導致客艙失壓。但此說法目前仍有待官方調查證實。

鑑於事故性質嚴重，希臘航空及鐵路安全調查局（Hellenic Air and Rail Safety Investigation Authority）已正式立案調查。由於涉事客機為波音737-800型，波音公司、美國聯邦航空管理局（FAA）以及歐洲航空安全局（EASA）亦已派員介入並協助調查，以釐清事故究竟是屬於機械金屬疲勞、外物撞擊，還是維修程序出錯，期盼能盡快查明真相，保障大眾航空安全。

 

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