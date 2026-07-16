美國眾議院通過全年採用夏令時間法案 不再每年兩次轉換時間

美國眾議院周二以308票對117票通過一項法案，將目前實行的夏令時間固定為全年採用的時間，不再每年兩次轉換時間。

終結美國多地每年兩次轉換時間

不過，該法案同時允許各州申請不實行全年夏令時間。法案名為《陽光保護法案》，將提交參議院審議，如獲通過，會提交總統特朗普簽署，終結美國多數地區自1960年代以來，每年必須春季撥快1小時、秋季又撥回標準時間的做法。

特朗普一直強烈支持這項法案。法案支持者認為，取消夏令時間調整將帶來諸多好處，例如避免打亂人們的生物鐘和睡眠。

美國絕大部分地區目前每年有大約8個月（3月至11月）實行夏令時間，夏威夷、亞利桑那州大部分地區不實行夏令時間。