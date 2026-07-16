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愛潑斯坦案︱股神巴菲特停向蓋茨基金會捐款 結束雙方20年慈善合作

即時國際
更新時間：08:44 2026-07-16 HKT
發佈時間：08:44 2026-07-16 HKT

95歲的美國股神巴菲特接受美媒CNBC訪問，表示約三周前他與微軟創辦人蓋茨在奧馬哈會面，他把停止向蓋茨基金會捐款的決定告知對方。

相關新聞：巴菲特捐出60億美元巴郡 獨缺蓋茨基金會 打破「終身」捐贈承諾 蓋茨捲愛潑斯坦案後斷絕來往

巴菲特形容蓋茨與已故富豪淫媒愛潑斯坦的交往「令人反感」，但又指人皆會犯錯。

他說自己「讀過國會取得的資料（愛潑斯坦案），所有資料我都讀過了」。巴菲特周二宣布，向4個由家族成員管理的基金會捐出近60億美元的巴郡股份，今次捐贈受惠名單不包括蓋茨基金會，結束雙方長達20年的慈善合作。

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