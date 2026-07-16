俄烏戰爭︱歐洲國防供應現瓶頸 烏克蘭獲批用逾500億購中國無人機零件

由於歐洲國防工業目前仍難以及時供應烏克蘭所需零件，歐盟已批准烏克蘭動用部分國防貸款資金，採購中國製無人機零件。

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凸顯烏克蘭眼前軍事需求大

英國《金融時報》引述兩位知情人士說，歐盟已向烏克蘭批出60億歐羅（約537億港元）的國防貸款，用於緊急軍事採購，並明確允許在沒有替代方案下用來採購中國零件。這種情況凸顯了戰略上的複雜性，因中國製零部件也廣泛應用於俄羅斯的軍事裝備。

經此安排，基輔可從中國購入歐洲無法充分供應的若干零件。儘管歐盟的戰略目標是減少對中國供應鏈的依賴，這次例外舉措凸顯了烏克蘭眼前的軍事需求，凌駕於追求長期供應鏈多元化的目標，也顯示歐盟雖然致力於強化本地工業基礎，並把援助烏克蘭和歐洲本土採購綁定，其國防生產能力仍存在明顯缺口。

在無人機已成戰場主力之下，烏克蘭及盟邦生產無人機某些零件的速度，追不上烏克蘭消耗無人機的速度。烏官員表示，如今俄軍戰場損失中，約有8成來自無人機攻擊。

根據歐盟貸款規定，以其資金採購的國防商品，主要須來自歐盟這個單一市場、烏克蘭或已獲批准的夥伴國，如加拿大。但規則也設有例外條款，若合適商品在規定國家無法即時或按烏克蘭所需數量取得，烏方則可向歐盟申請在其他地方採購的特殊許可。

