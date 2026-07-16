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伊朗局勢︱伊朗威脅截斷能源出口或封鎖紅海 特朗普：德黑蘭重回談判否則炸基建

即時國際
更新時間：08:23 2026-07-16 HKT
發佈時間：08:23 2026-07-16 HKT

在美國重新對伊朗實施海上封鎖後，伊朗革命衛隊威脅將「關閉所有對美國及其盟邦有利的其他出口通道」（即中斷中東所有能源出口），暗示可能封鎖紅海。據報美總統特朗普周二（7月14日）在白宮戰情室召開會議，討論對伊朗大規模攻擊計劃。特朗普並警告，下周將打擊伊朗的電廠和橋樑，除非德黑蘭重回談判桌。

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「要麽共享 要麽誰也別出口」

伊朗革命衛隊昨日透過官方伊朗通訊社（IRNA）發聲明說：「區域能源出口要麽大家共享，要麽誰也別想出口。」分析家稱，伊朗近期釋出訊號，可能利用其也門盟友胡塞武裝封鎖通往紅海的曼德海峽，對美國開闢新戰線，也讓全球兩條最重要能源動脈面臨風險。這一狹窄水道連接紅海和亞丁灣，為沙特阿拉伯原油出口及全球大量海運貿易所經。

油價或飆至每桶200美元

也門胡塞武裝一名高層官員周一警告，若沙特持續對也門發動攻擊，該組織準備關閉曼德海峽，並表示此舉可能讓油價飆升至每桶200美元。胡塞武裝當日指控沙特轟炸由其控制的機場後，向沙特發射導彈。胡塞武裝過去展現過透過曼德海峽封鎖全球商業貿易的能耐。2023年10月加沙戰爭爆發後，該組織曾在紅海襲擊商船。

美軍中央司令部周二說，美軍當天恢復針對往返伊朗港口及沿海地區船隻的海上封鎖，20多艘美國海軍艦艇和數百架軍用飛機正在中東地區執行任務。美方指過去一周伊朗攻擊7艘商船，造成10多名船員死傷、失蹤。

特朗普說，除非伊朗重返談判桌，否則美軍將在下周打擊其橋樑和發電廠。他對霍士新聞說：「到了下周，他們的情況會變得非常糟糕，因為下周就會是發電廠，下周就會是橋樑。除非他們願意坐上談判桌，否則我們會徹底摧毀他們所有的發電廠，會炸毀他們所有的橋樑。」他同時表示不排除向伊朗派遣地面部隊的可能性。

美國網媒Axios還披露，特朗普周二在白宮戰情室召開會議，討論對伊朗大規模攻擊計劃，稱「規模將比當前圍繞霍爾木茲海峽的打擊行動更為廣泛」。特朗普還在白宮就叫停對霍爾木茲海峽船隻收保護費一事稱，在他提出對霍峽運輸貨物收取20%的費用後，中東多國致電表示願在美國大規模投資，他對此「非常滿意」，因此就「不需要徵收通行費」了。

美軍昨日連續第5天攻擊伊朗，又在長達90分鐘的晨間打擊中，對伊朗大通布島上的海岸防禦系統，以及巡航導彈儲存和發射陣地發射了精確制導彈藥，「進一步削弱伊朗在霍爾木茲海峽打擊商船的能力」。美軍中央司令部周二稱，美軍當天完成對伊朗持續7小時的打擊，空襲了伊朗沿海地區的數十個軍事目標，包括導彈及無人機陣地。伊方昨日說，當天再次對位於約旦境內美軍基地發動無人機襲擊，周二打擊了美軍在巴林、約旦、科威特等地的多處軍事設施，包括位於巴林的美軍第五艦隊設施。

伊朗近期釋出訊號，可能利用其也門盟友胡塞武裝封鎖通往紅海的曼德海峽。

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