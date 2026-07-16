世界盃2026｜美斯耶馬決賽宿命對陣 18年前球王「幫洗白白」照再翻Hit

2026世界盃決賽戲碼正式誕生，西班牙在準決賽以二比零輕取法國率先晉級，而衛冕冠軍阿根廷今日（16日）凌晨亦以二比一絕殺英格蘭出線。這項賽果，讓剛滿十九歲的西班牙新星拉明耶馬（Lamine Yamal）如願以償，將在世界最高舞台上，正面迎戰其兒時偶像兼阿根廷球王美斯（Lionel Messi）。隨著兩代巴塞隆拿巨星即將在決賽頂峰相見，美斯於十八年前為嬰兒時期耶馬洗澡的慈善月曆照片，亦再度在網絡上瘋傳，為這場世紀之戰抹上一層傳奇宿命色彩。

命運之手引更衣室相遇 害羞球王初見嬰兒神童不知所措

在率先進行的準決賽中，狂牛軍團西班牙表現依舊強勢，憑藉奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）及樸路（Pedro Porro）各建一功，以二比零淘汰奪冠熱門法國，自二零一零年奪冠後，時隔十六年再度躋身世界盃決賽。西班牙今屆賽事至今保持不敗，防線更是堅不可摧，在晉級決賽的漫長過程中僅僅失掉一球。

耶馬在決賽前夕接受DAZN西班牙版訪問時，曾被問到渴望在決賽面對英格蘭還是阿根廷。這位年輕人毫不猶豫地選擇了阿根廷，他坦言自己與偶像美斯都比當年「長大了一些」，並笑言：「我希望這能成真，我很想在世界盃決賽與美斯交手。」

這個看似遙不可及的兒時夢想，果然成真。阿根廷於香港時間今日（16日）凌晨對陣英格蘭的賽事中，雖然一度陷入苦戰，開局先被英格蘭的哥頓（Anthony Gordon）攻破大門。然而，衛冕冠軍展現出強大韌性，先由安素費南迪斯（Enzo Fernández）在比賽末段扳平比分；及至傷停補時階段，後備上陣的悍將拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）接應美斯的精妙傳中頭槌頂入致勝一球，協助阿根廷以二比一逆轉英格蘭，正式成全了耶馬與美斯的決賽宿命對陣。

美斯與耶馬這段橫跨近二十年的奇妙因緣，始於二零零七年。當時西甲豪門巴塞隆拿與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作拍攝二零零八年的慈善月曆，並在耶馬居住的加泰隆尼亞馬塔羅（Mataró）羅卡方達（Rocafonda）社區舉辦抽籤。耶馬一家報名並幸運中獎，獲得前往魯營球場更衣室與球員合照的機會，而當時被分派與他們合照的，恰巧是年僅二十歲、剛被視為巴塞未來核心的美斯。

負責操刀拍攝的攝影師蒙福特（Joan Monfort）回憶起當年的情景，仍覺得不可思議。他透露，當時的美斯性格極為內向害羞，當他從更衣室走出來，看見浴盆裡躺著一個只有數個月大、尚未懂得走路的嬰兒耶馬時，顯得有些不知所措，甚至不知道該如何溫柔地抱起他。命運的劇本在這一刻悄然寫下，任憑當時現場的所有人，都無法想像到這兩個相差二十歲的生命，日後會先後穿上巴塞隆拿的一號球衣，更會在世界盃決賽的戰場上兵戎相見。

貧民窟走出的「304」驕傲 兩代十號球星爭奪至高榮譽

耶馬成長於馬塔羅的工人階層社區羅卡方達。該社區由於移民人口集中，曾被外界貼上貧困與混亂的標籤。然而，耶馬用雙腳為家鄉正名。他每一次入球後，雙手比出的「304」標誌性慶祝動作，正是家鄉郵區編號「08304」的縮寫，以此向自己的草根出身與成長社區致敬。

這位在二零二四年歐洲國家盃以十六歲之齡一球成名、刷新歐國盃最年輕入球紀錄的天才，在今屆世界盃已蛻變為狂牛軍團的進攻靈魂。剛滿十九歲的他，即將在決賽挑戰三十九歲、正處於職業生涯黃昏的美斯。十八年前，美斯在鏡頭前小心翼翼地扶著浴盆中懵懂的嬰兒；十八年後，這名嬰兒已成長為挺拔的綠茵巨獸，兩人將各自披上國家隊戰袍，在世界足球的最高殿堂，為國家奪取至高無上的大力神盃。不論最終誰勝誰負，這段由溫暖與傳承交織的「洗白白」故事，或許會成為世界盃歷史上其中一章無法複製的宿命傳奇。