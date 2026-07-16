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遊日注意｜京都壽司店被揭「雙重價格」 英文版餐牌最高貴日版4倍　

即時國際
更新時間：02:28 2026-07-16 HKT
發佈時間：02:28 2026-07-16 HKT

日本觀光業再爆「雙重價格」爭議。一名南韓YouTuber近日到京都一間壽司店用餐時，發現店方提供的英文餐牌售價遠高於日文餐牌，最便宜的3件壽司售價相差達4倍，引起網民熱議，不少人批評店家涉嫌向外國遊客「開天殺價」，形容做法如同「敲詐外國人」。

據南韓《中央日報》報道，南韓YouTuber崔秀勳於7月12日在其YouTube頻道「CKOONY」上載影片，記錄他與一名中國籍友人在京都一間壽司店用餐的經歷。影片顯示，店方最初提供英文餐牌，其中最便宜的3件壽司售價為2,000日圓（約97港元），3件吞拿魚壽司連稅售價則為1,980日圓。

兩人其後要求查看日文餐牌，店員先確認他們是否懂得日語，獲肯定答覆後才提供日文版本。兩人比對後發現，日文餐牌最便宜的3件壽司僅售500日圓（約24港元），整個套餐連稅亦只需5,214日圓，與英文餐牌定價存在明顯差距。

影片曝光後迅速在網上瘋傳，截至7月13日已吸引逾1,900則留言。不少網民批評店家刻意向外國旅客收取高價，有人直言「這根本是敲詐外國人」，亦有人形容做法是「利用遊客人生路不熟牟取暴利」。

不過，也有部分網民認為，英文餐牌可能包含不同服務內容，例如採用較高級食材、不同套餐安排或附加服務，因此單憑餐牌價格未必足以斷定店方存在不公平收費。

日本「雙重價格」爭議持續　觀光廳研制定指引

近年隨着訪日旅客大幅增加，日本部分景點、餐廳及設施開始對本地居民與海外旅客採取不同收費，引發社會對「雙重價格」（Dual Pricing）的討論。

支持者認為，外國旅客消費能力較高，差別定價有助紓緩過度旅遊（Overtourism）問題，並增加地方收入，用於改善旅遊設施及公共服務；反對者則認為，若缺乏透明度，容易令人質疑涉及歧視或損害日本旅遊形象。

據報，日本觀光廳正參考國內外應對過度旅遊及差別定價的案例，研究制定相關指導方針，讓旅遊設施及商戶在考慮不同收費模式時，兼顧提升觀光收益與保障旅客權益，減少類似爭議再次發生。

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