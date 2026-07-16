伊朗局勢｜美軍炸伊朗東北陸路大動脈  圖切斷伊中交通

美軍中央司令部（CENTCOM）於周三（15日）宣布，美軍已完成對伊朗新一輪、長達90分鐘的「晨間猛烈空襲」，對大通布島（Greater Tunb Island）上的防禦陣地實打擊，這亦是美軍連續第五天對伊朗本土開火。美國總統特朗普更發出最後通牒，要求伊朗重返談判桌，否則下周將動武炸毀其橋樑及發電廠，美軍現已再度實施海上封鎖。

美軍連續五日施襲大通布島 特朗普下通牒威脅炸發電廠

美軍中央司令部發表聲明，證實美軍部隊於美國東部時間周三上午6時（香港時間下午6時）起，對伊朗發動新一輪高強度空襲。在長達90分鐘的突擊行動中，美軍出動大批制導彈藥，轟炸霍爾木茲海峽戰略要地大通布島（Greater Tunb Island）上的伊朗海岸防禦系統，以及巡航導彈的儲存和發射陣地，至美東時間上午7時30分宣布完成行動。美方稱，是次襲擊旨在進一步消除伊朗軍隊用於威脅霍爾木茲海峽商船航運的軍事力量。

除了南部海峽的激烈交火外，伊朗北部內陸亦成為美軍的打擊目標。伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，美軍在上周三曾發射戰斧巡航導彈，越境襲擊了伊朗東北部戈勒斯坦省靠近土庫曼邊境的一座關鍵鐵路橋。《德黑蘭時報》報道指，該座鐵路橋在美軍實施海上封鎖期間，是伊朗運送食物、藥物、工業原料等保命物資的陸路大動脈。

內地軍事專家分析，美軍這次將襲擊目標由南部沿海向北部內陸轉移，意圖明顯，旨在切斷中國、俄羅斯與伊朗之間賴以維繫的跨境陸路貿易走廊，從而對伊朗實施徹底的經濟孤立。然而，分析亦指出，美軍動用每枚成本高達過百萬美元的昂貴「戰斧」巡航導彈，去摧毀一座在短期內即可完全修復的民用鐵路橋，在軍事邊際效應與成本效益上極不對稱。

與此同時，美國總統特朗普早前向德黑蘭政府發出極嚴厲的最後通牒，威脅除非伊朗立刻重返談判桌，否則美軍下周的打擊範圍將全面擴大至伊朗全國的關鍵民生基礎設施，包括所有大型橋樑和發電廠。美軍亦已奉命，再度重啟對伊朗所有港口及海岸線的嚴格海上封鎖。

自美軍本月初重開戰火以來，伊朗指控美軍的連日轟炸已造成當地逾30名平民死亡，逾260人受傷。

伊朗導彈貼抗美標語 警告禁能源出口

面對美軍的持續襲擊，伊朗軍方於周三發布發射導彈的實況片段。發射的導彈上貼有「特朗普想用商業策略對抗，伊朗則以神聖傳統鬥爭」的抗美標語。伊朗伊斯蘭革命衛隊隨即發表聲明，對美軍的海上封鎖作出對等威脅，強調「區域內的能源出口應該由大家共享，否則任何人都別想出口」。

軍事分析家指，伊朗可能部署透過也門胡塞武裝，強行封鎖通往紅海的曼德海峽。屆時，全球最關鍵的兩條海上能源咽喉——霍爾木茲海峽與曼德海峽將同時陷入癱瘓。

作為對美軍周二襲擊的直接報復，革命衛隊證實已在周三對位於巴林（Bahrain）的美軍第五艦隊總部發動大規模襲擊，打擊其指揮控制、物流、燃料及軍備設施。同時，位於約旦和科威特的美軍基地亦遭到伊朗導彈與無人機的猛烈狂轟。