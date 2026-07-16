男性禿頭有意外好處？　研究指30歲前脫髮前列腺癌風險降3成

禿頭是令不少男性沮喪的問題，但有最新醫學研究指出，年輕時就有掉髮的男性，未來患上前列腺癌的風險顯著降低近3成，甚至掉髮越早患機會越低，風險可降低高達45%，這可能為有掉髮困擾的男性帶來另類安慰。

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這項最新研究刊登於《癌症流行病學》期刊，針對35歲至76歲的男性進行分析，探討雄性禿與前列腺癌之間的關聯性。研究團隊發現，30歲前就有脫髮的人，其患癌風險降低了29%。至於更早開始禿頭的男性，不論是高侵襲性還是低侵襲性的前列腺癌，風險皆大幅下降45%。

研究人員指出，過去相關研究多聚焦於55歲以上的年長男性，今次則考慮到漫長的潛伏期，證實年輕時期的脫髮是預測前列腺癌狀況更具代表性的指標。

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二氫睪固酮導致毛囊萎縮

研究指出，脫髮的原因之一是二氫睪固酮（DHT）過多——這種由睪固酮轉化而成的荷爾蒙會阻礙毛囊吸收養分，導致毛囊萎縮，最終造成頭髮脫落。另一方面，睪固酮也有助於癌細胞的生長，和前列腺癌有關。然而研究發現卻是越日脫髮可降低前列腺癌風險，兩者之間的關聯尚不清楚，但研究人員懷疑，是男性荷爾蒙受體基因中的某種基因變異所影響。

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前列腺癌是香港男性的第4大致命癌症，早期幾乎沒有任何徵兆，容易被患者忽略。醫生提醒，男性若出現排尿困難，可能是前列腺腫大壓迫膀胱或尿道所致，應提高警覺。與雄性禿一樣，前列腺癌具有高度的基因遺傳傾向，早期發現主要靠定期檢查預防。