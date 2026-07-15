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匈牙利國會通過修憲罷免總統蘇約克 清除奧爾班勢力

即時國際
更新時間：21:02 2026-07-15 HKT
發佈時間：21:02 2026-07-15 HKT

匈牙利國會投票通過具爭議的憲法第17修正案，罷免總統蘇約克（Tamás Sulyok）。此舉由總理毛焦爾（Péter Magyar）領導的新政府推動，旨在清除前總理奧爾班（Viktor Orbán）時期的政治影響力。

奧爾班4月大選慘敗

由總理毛焦爾領導的蒂薩黨（Tisza）在4月12日的選舉中，意外地壓倒性擊敗執政長達16年的奧爾班及其青民盟（Fidesz）。新政府憑藉其在國會的三分之二多數優勢，強行通過了憲法第17修正案。這是自新政府於5月初上任以來，國會最富戲劇性的一天。

相關新聞：匈牙利新政府撤銷否決 歐盟重啟烏克蘭入盟談判

匈牙利國會投票通過具爭議的憲法第17修正案。 美聯社
匈牙利國會投票通過具爭議的憲法第17修正案。 美聯社

根據法案，被視為奧爾班忠實支持者的總統蘇約克，有5天時間簽署這項形同「政治死刑」的修正案，或將修正案提交憲法法院審查。毛焦爾已表明，若蘇約克選擇後者，將對其啟動彈劾程序。新政府亦敦促他為了國家利益、避免憲政危機而直接辭職。

現為反對黨的青民盟議員在周一投票前集體退出國會以示抗議。青民盟指責，該修正案賦予政府任意罷免任何公職人員的權力。

自4月選舉慘敗後，青民盟一直處於震盪之中。前總理奧爾班本人幾乎未在公開場合露面，甚至在周一離開匈牙利前往美國觀看世界盃足球賽決賽。與此同時，黨內二號人物古亞什（Gergely Gulyás）辭去議會黨團領袖職務，加劇了該黨的困境。

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