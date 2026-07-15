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美國對伊朗發動新一輪空襲 伊朗威脅進一步切斷能源出口

即時國際
更新時間：20:23 2026-07-15 HKT
發佈時間：20:23 2026-07-15 HKT

美國中央司令部宣布（CENTCOM），在美國東岸時間周三上午6時（香港傍晚6時）對伊朗發動新一輪空襲。司令部在一份聲明中表示：「此次空襲旨在進一步削弱伊朗軍隊用於襲擊霍爾木茲海峽商船的軍事能力。」

美軍周二深夜已實施了7小時的空襲中，打擊霍爾木茲海峽附近及伊朗沿海地區的數十個軍事目標。作為回應，伊朗伊斯蘭革命衛隊周三表示，已打擊巴林、科威特和約旦境內的美國軍事目標。

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伊朗南部阿巴斯港海軍基地周日遭美軍三艘水面無人艇襲擊，發生劇烈爆炸。 右圖顯示其中一艘自殺式無人艇逼近基地。
伊朗南部阿巴斯港海軍基地周日遭美軍三艘水面無人艇襲擊，發生劇烈爆炸。 右圖顯示其中一艘自殺式無人艇逼近基地。
美軍首出動自殺式無人艇，炸伊朗潛艇維修基地。美聯社
美軍首出動自殺式無人艇，炸伊朗潛艇維修基地。美聯社

革命衛隊還威脅，將切斷更多區域能源出口，並表示美國「必須做好準備，面對所有其他惠及美國及其盟友的出口通道被封鎖的局面」。

美國指伊朗過去一周內攻擊了7艘商船，導致近10名船員死亡、失蹤或受傷。

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美軍恢復對伊朗海上封鎖　伊朗多地傳爆炸聲　伊媒：霍爾木茲海峽發生交火 。法新社
美軍恢復對伊朗海上封鎖　伊朗多地傳爆炸聲　伊媒：霍爾木茲海峽發生交火 。法新社

這場戰爭始於2月28日美國與以色列對伊朗發動空襲，隨後引發伊朗對境內設有美軍基地的海灣國家發動攻擊，並阻礙霍爾木茲海峽的航行，導致全球能源供應嚴重中斷。

上個月雙方簽署臨時停火協議，原本旨在推動進一步談判並達成永久停火，但重啟談判的進程陷入停滯。

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