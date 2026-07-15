超臭屍花｜罕見2朵巨花魔芋同時盛開　加州逾7000人爭住聞

美國加州亨廷頓（Huntington）植物園2株「屍花」罕見同時盛開，吸引超過7000人爭相參觀，體驗那股「腐肉惡臭」。

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加州亨廷頓兩朵屍花罕有地同時開花，7000人排隊「聞臭」。 路透社

這2株「巨花魔芋」（Titan Arum）分別被命名為「Odorysseus」與「Odora」，上周相繼開花。由於每次開花花期只有短短24至48小時，園方12日下午緊急公告，許多人為此罕見場景徹夜排隊。

花期僅24至48小時

蘭花收藏館館長布蘭登（Brandon Tam）說：「他們被深深迷住了，有人足足排了3個小時，只為了看看屍花幾分鐘。」他認為，許多人因為屍花開始愛上植物，因為「這讓大家更深刻地明白，植物也有屬於自己的生命。」

加州亨廷頓兩朵屍花罕有地同時開花，7000人排隊「聞臭」。 路透社

「巨花魔芋」俗稱「屍花」，原產地是印尼西蘇門答臘，因為會發出類似腐肉的惡臭而聞名。臭味是為了吸引食腐甲蟲與蒼蠅前來授粉，事實上，「屍花」並非單一花朵，而是數百朵小花組成的巨大花序結構，高度可超過3.6米。它在短暫的花期結束後會枯萎，隨後進入可能長達數年的休眠期。

野生屍花不到1000株

目前野生的屍花估計只剩下不到1000株。位於洛杉磯近郊聖馬利諾市（San Marino）的亨廷頓植物園已培育屍花逾25年，目前園內有超過43株成熟個體，其中多株來自2002年成功授粉的母株。那次產生了數百顆種子，部分送給全美其他植物園，共同保育這個瀕危物種。