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三藩市惡魔島外海三層遊艇翻倒 釀1死2失蹤

即時國際
更新時間：18:15 2026-07-15 HKT
發佈時間：18:15 2026-07-15 HKT

美國加州三藩市旅遊勝地「惡魔島」外海發生致命船難。一艘載有19人的三層大型遊艇，在航行途中突然傾覆並迅速沉沒。當地救援部門隨即展開大規模海空搜救，在冰冷海水中救起多名落水人士，事件最終不幸造成至少1人死亡、2人失蹤，另有一隻隨船寵物犬亦不幸溺斃。目前美國海岸防衛隊已接手調查事故原因。

船隻引擎運轉漏油

當地時間周二（14日）下午，一艘三層浮筒遊艇（pontoon boat）航行至距離惡魔島（Alcatraz Island）僅約約550米的海域時突然翻覆。當局最初接獲通報指船隻疑似起火，惟消防及搜救人員趕抵現場時，發現船體已幾乎完全沉沒，現場並無起火跡象，但船隻引擎仍在持續運轉，並有大量燃油外洩。

冰冷海水增搜救難度

三藩市消防局長克里斯彭（Dean Crispen）表示：救難人員頂著急流，從冰冷的海水中陸續救起多名落水者。其中1人因傷勢過重，送院搶救後宣告不治；另有3人受傷需留醫治療，其餘13名獲救者已安全送返岸上。不幸地，隨船的一隻寵物犬亦在事故中喪生。

目前仍有2人下落不明。三藩市消防局、美國海岸防衛隊及警方隨即派出多艘救援船隻、潛水員，並出動多架直升機進行海空搜救。由於事發海域海流極為湍急，加上水面能見度欠佳，令搜救行動面臨極大挑戰。

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起火傳聞被全盤否定 

針對事故起因，官員初步回應指現場並未發現任何火災證據，現階段不排除是受當時海象、船體結構狀況或其他外在因素影響而導致翻覆。美國海岸防衛隊已正式接手案件，將對涉事遊艇的結構及當時的航行紀錄展開全面調查，以釐清事故的真相。

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