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巴西產科女員工騙家人懷孕 返醫院「偷B」塞入袋斷正

即時國際
更新時間：16:35 2026-07-15 HKT
發佈時間：16:35 2026-07-15 HKT

巴西特雷西納（Teresina）一間醫院的婦產科護理技術員向家人假稱懷孕，為了圓謊竟在病假期間身穿手術服回醫院，以抽血名義直接從家屬身邊抱走初生嬰。她將孩子裝進袋裏，企圖帶離醫院，所幸嬰兒的姨母機警發現，及截住這名技術員，驚險對峙畫面被監視器拍下。

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奧里塞利亞病假期間穿手術服回醫院偷嬰。 X
奧里塞利亞病假期間穿手術服回醫院偷嬰。 X

縯合外媒報道，巴西女子奧里塞利亞（Auricelia de Sousa Rocha）在「伊凡潔琳娜羅莎婦產科醫院」（Evangelina Rosa Maternity Hospital）擔任護理技術員，7月12日，她在病假期間身穿醫護人員手術服混入醫院。

訛稱做檢查抱走嬰兒

險被偷走的嬰兒阿姨貝婭特麗絲（Daniela Beatriz）憶述，當時奧里塞利亞走向剛生產完的媽媽，聲稱女嬰要進行「足跟血篩檢（heel prick test）」。由於媽媽仍在產後恢復中，由阿姨陪同奧里塞利亞帶寶寶前往另一樓層。

奧里塞利亞起初將裹紅毯的嬰兒抱在手裏，肩上有一個大袋。 X
奧里塞利亞起初將裹紅毯的嬰兒抱在手裏，肩上有一個大袋。 X

抵達另一個樓層後，奧里塞利亞便露出馬腳。丹妮拉表示：「她對我說，『我要進去這裏，但妳要留在外面，因為這裏不能讓妳看到。妳先坐在長椅，我很快會把她帶回來。』」

穿手術服背肩袋太奇怪

當時奧里塞利亞肩上就掛着一個黑色大袋，丹妮拉把寶寶交了出去，但她有不祥預感。奧里塞利亞起初穿手術服、肩扛黑色大袋，手中抱著裹紅毯的嬰兒；不久後，她換上了一件黑色連身裙，背着同一個黑色袋企圖離開大樓。

奧里塞利亞（左2）換上裙子想走，嬰兒阿姨（左3）上前對質。 X
奧里塞利亞（左2）換上裙子想走，嬰兒阿姨（左3）上前對質。 X

此時丹尼拉察覺異狀，立刻上前對質，並在走廊直接伸手抓住那個袋，過程被醫院監視器拍下。丹妮拉驚恐表示：「當我質問她到底在幹甚麼、是不是真的員工時，她還狡辯自己確實是員工，但『事情不是妳想的那樣』。」雙方在醫院拉扯，旁邊的人見狀也走過來。

警方13日將奧里塞利亞逮捕歸案。經調查後發現，奧里塞利亞對家人謊稱自己懷孕，家裏還設了嬰兒房，已準備好嬰兒衣服、尿布、嬰兒床以及洗澡盆。

奧里塞利亞辯護律師聲稱她患有思覺失調。警方則表示，即使她有精神健康問題仍要負上法律責任。

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