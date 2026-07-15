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印度青年月台搶手機失敗 車上外懸空9公里遭事主狂摑

即時國際
更新時間：17:30 2026-07-15 HKT
發佈時間：17:30 2026-07-15 HKT

印度一名年輕男子在火車月台企圖搶奪窗邊乘客的手機，怎料當場「起步失敗」，反被乘客死死擒住。由於列車隨即開動且不斷加速，該名賊人被迫整個人「外掛」在車廂外，硬生生懸空拖行了長達9公里，期間一邊被車上事主掌摑一邊慘叫求饒。

上周五（10日）晚間，一班由曼西（Mansi）火車站出發的「Janhit Express」列車剛剛起動開行。月台上一名年輕男子見有機可乘，走近列車窗邊，企圖伸手搶奪一名靠窗座乘客的手機。不料，車內乘客反應極快，當場將男子的手肘牢牢捉住，令他無法脫身。隨著列車不斷加速，男子只能雙腳懸空，整個人扒在車窗外，被迫跟隨列車「狂奔」了長達9公里的路程。

賊人懇求乘客「千萬要捉緊我」

目擊者透露，列車行駛期間，車內乘客為了懲罰賊人，曾多次掌摑他。疑犯痛極之下不斷求饒，但同時又因極度驚恐，哭著懇求乘客「千萬要捉緊我」，場面滑稽。

雖然列車車速極快，但車廂內的乘客始終沒有鬆開手，緊緊揪住他的手臂不放，避免他掉落軌道被捲入車底。直到列車抵達卡加利亞站（Khagaria）後，早已在月台守候的鐵路警察及記者隨即上前，合力將這名「外掛賊」當場拘捕。

賊人懇求乘客「千萬要捉緊我」。X
賊人懇求乘客「千萬要捉緊我」。X
賊人懇求乘客「千萬要捉緊我」。X
賊人懇求乘客「千萬要捉緊我」。X
賊人最終被捕。X
賊人最終被捕。X

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警方揭發疑犯報假名 

當地警方表示，被捕的青年過去已有盜竊和搶奪前科。雖然他被捕後在錄影片段中曾透露自己的身份，但經警方調查後證實全屬虛假資訊，目前警方將依涉及搶奪及危害乘客生命安全等罪名立案調查，並將其移送法院審訊。

事件影片在網上掀起熱議，不少網民看後哈哈大笑，同時也紛紛大讚車廂內的乘客「有勇有謀」，認為他們既懲治了小偷，又緊抓對方不放，挽救了對方一命。

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