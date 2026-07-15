印度拖車暴力扯出ATM 巨響引流浪牛犬圍觀

繼日前英國發生自動櫃員機（ATM）整部被劫的案件後，印度奧迪沙邦（Odisha）巴拉索爾（Balasore）地區近日發生類似案件，一群竊賊駕駛黑色 SUV，直接用繩索將整部ATM猛力拖走，全程僅花費約3分鐘。

猛烈拉扯火花四濺 驚動街頭動物「湊熱鬧」

事件發生於上周六（11日）凌晨2時。影片顯示，當時至少有5名歹徒乘黑色SUV抵達現場。他們先合力將ATM從地面撬起，接着用粗繩牢牢繫在車尾，企圖利用汽車的馬力將整台機器拉出建築物。

伴隨烈巨響與四散的碎片，這番大動作驚醒了附近的一群流浪犬和牛隻，牠們紛紛好奇地湊上前圍觀。期間繩索一度鬆脫，歹徒還不慌不忙地下車重新綁緊，隨後繼續開車將ATM拖行至偏僻處。歹徒在僻靜處強行破壞ATM，搜刮完裏面的所有現金後，直接將殘骸丟棄在馬路中央，隨即駕車逃逸。

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警方成立專案追查

警方接獲報案後展開搜捕，並已尋獲被遺棄的ATM殘骸，目前已正式立案並全力追緝涉案車輛與疑犯身分，不過暫未透露具體的損失金額。

居民呼籲警方必須正視問題、加強深夜巡邏，並採取更嚴格的防範措施，以防止類似的罪案再度發生。