英國宣布將禁青少年午夜至凌晨6時上社交媒體 停「無限捲動」防手機上癮

英國首相施紀賢（Keir Starmer）上月宣布禁止16歲以下兒童使用社交媒體後，英國政府於當地時間週三進一步發布新政策，計劃針對16歲至17歲的青少年實施深夜「社交媒體宵禁」。



為了防止青少年過度接觸具成癮性的應用程式，並確保他們獲得充足睡眠，英國政府宣布將在明年春季，針對16及17歲青少年的Instagram及Facebook等平台，於午夜12時至凌晨6時之間默認啟用限制功能，形同實施深夜宵禁。

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與此同時，當局計劃對該年齡段的青少年強制啟用出廠預設設定，以停用「無限捲動」（Infinite Scroll）及自動播放等令人上癮的機制。新措施還將對18歲以下青少年使用人工智能（AI）聊天機器人實施限制，要求平台強制用戶定期進行休息。

惟批評人士指出，這種非強制性的自願限制手段極易流於形式，難以起到實質成效。



英國政府上月已正式跟隨澳洲步伐，宣布全面禁止16歲以下兒童使用包括Snapchat、TikTok、YouTube、Instagram及Facebook在內的主流社交媒體，相關法案預計將於2027年初正式生效。