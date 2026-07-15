Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國宣布將禁青少年午夜至凌晨6時上社交媒體 停「無限捲動」防手機上癮

即時國際
更新時間：12:56 2026-07-15 HKT
發佈時間：12:56 2026-07-15 HKT

英國首相施紀賢（Keir Starmer）上月宣布禁止16歲以下兒童使用社交媒體後，英國政府於當地時間週三進一步發布新政策，計劃針對16歲至17歲的青少年實施深夜「社交媒體宵禁」。

為了防止青少年過度接觸具成癮性的應用程式，並確保他們獲得充足睡眠，英國政府宣布將在明年春季，針對16及17歲青少年的Instagram及Facebook等平台，於午夜12時至凌晨6時之間默認啟用限制功能，形同實施深夜宵禁。

相關新聞：社媒禁令｜澳洲出狠招強化監管 科企違規罰款翻倍至5億港元

與此同時，當局計劃對該年齡段的青少年強制啟用出廠預設設定，以停用「無限捲動」（Infinite Scroll）及自動播放等令人上癮的機制。新措施還將對18歲以下青少年使用人工智能（AI）聊天機器人實施限制，要求平台強制用戶定期進行休息。

惟批評人士指出，這種非強制性的自願限制手段極易流於形式，難以起到實質成效。

英國政府上月已正式跟隨澳洲步伐，宣布全面禁止16歲以下兒童使用包括Snapchat、TikTok、YouTube、Instagram及Facebook在內的主流社交媒體，相關法案預計將於2027年初正式生效。

最Hit
DSE放榜2026狀元名單．持續更新
01:15
DSE放榜2026狀元名單．持續更新︱香港華仁書院狀元患先天眼疾 沙田崇真首位狀元：中一成績下游 成功反彈
社會
3小時前
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
投資理財
7小時前
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
醫生教室
21小時前
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
影視圈
4小時前
世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽。路透社、美聯社
世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽
足球世界
8小時前
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-14 10:43 HKT
01:54
DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元
社會
23小時前
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學首誕狀元劉子恬。(小圖)左為校長陳偉佳。
00:49
DSE放榜2026｜浸大王錦輝中小學首名狀元劉子湉曾跳級 冀入中大讀腦神經科學
教育新聞
1小時前
DSE放榜2026｜拔萃女書院誕兩狀元 其中一人受長期病患妹妹啟發 立志留港讀醫
01:14
DSE放榜2026｜拔萃女書院誕兩狀元 其中一人受長期病患妹妹啟發 立志留港讀醫
教育新聞
3小時前
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
01:24
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
影視圈
21小時前