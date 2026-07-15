世界盃2026︱決賽劇碼為阿根廷西班牙？ 5年前預言3：2比數網絡瘋傳

今屆世界盃賽事進入後半階段，社交平台近日瘋傳一則五年前的「預言」貼文。有網友在2021年預測，2026年世界盃決賽將由阿根廷以3比2擊敗西班牙。隨著西班牙已率先晉級決賽，這項預測是否會成真，引發全球球迷熱議，連體育界龍頭媒體《ESPN》也轉發關注。

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《ESPN》轉發關注

該篇貼文由用戶「dilemma」於2021年7月在X（前稱Twitter）發布，內容簡短寫道：「阿根廷在2026年世界盃決賽以3比2擊敗西班牙。」

這位網友在5年前就預言2026世界盃的決賽賽果。actuallyimthe@X

ESPN對這個預言也感到驚訝。

隨著本屆賽事推進，西班牙已順利取得決賽席位，這則沉寂五年的貼文隨即被網友翻出，吸引大批網民朝聖留言，質疑發文者是否為「時空穿梭者」。

體育界龍頭媒體《ESPN FC》亦在官方社交平台轉發並發問：「這真的會發生嗎？」

預言將「阿英大戰」推向高潮

不過，這項預言要完全實現，目前還差關鍵一步。阿根廷必須在即將到來的準決賽中擊敗英格蘭，才能順利晉級決賽與西班牙對決。這項社群話題無疑為接下來的「阿英大戰」增添了更多場外焦點，阿根廷球迷紛紛留言集氣，而英格蘭球迷則期望能擊敗對手，打破這項網路傳言。

網路上每天都有成千上萬條賽事預測，最終被熱烈討論的往往是極少數符合現實的「倖存者偏差」結果。然而，無論這項預言是純屬巧合還是概率遊戲，都已成功在世界盃尾聲為球迷帶來熱門的討論話題。