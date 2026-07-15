美國穆斯林攤販慘遭狂砍15刀 疑犯認因宗教信仰行兇

美國猶他州一名48歲男子周一（13日）涉嫌在商場內持刀瘋狂襲擊一名穆斯林攤販。事後，該名襲擊者向執法部門供認，其動機完全源於對受害者宗教信仰的敵視，更狂言「企圖消滅穆斯林」。目前疑犯已遭警方拘捕。

假意消費伺機行兇

根據猶他伊斯蘭中心領袖透露的案發細節，嫌犯當時先刻意攀談，詢問受害者的姓名及信仰。隨後，他假裝要購買瓶裝水，趁著受害者轉身拿取物品、毫無防備之際，突然抽刀猛刺。受害者因其穆斯林身份而慘遭鎖定，全身一共承受了15處刀傷，傷勢危急，目前仍在醫院接受緊急救治。

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法院拒絕保釋

涉案男子拉森（Peter Michael Larsen）隨後被警方逮捕，並依企圖謀殺以及非法持有殺傷性武器等罪名，關押於鹽湖縣監獄。

路透社指出，當地警方在週二（14日）遞交的法庭文件中強調，鑑於疑犯所展現的極端暴力傾向、仇恨意識形態，以及有預謀策劃大規模傷亡事件的跡象，若允許其保釋，將會對社會大眾的安全構成無可估量的嚴重威脅。