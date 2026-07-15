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紐約州開全美先例 為環保煞停建大耗電AI數據中心

即時國際
更新時間：12:17 2026-07-15 HKT
發佈時間：12:17 2026-07-15 HKT

全球爭相興建資料中心，惟當中對電力及冷卻需求極大，長時間或對環境構成威脅。紐約州長胡楚 （Kathy Hochul）當地時間周二（14日）簽署行政命令，暫停紐約州興建用電規模達50MW（百萬瓦）以上的資料中心，最長暫停一年，以保護居民及環境。全美約14個州正考慮採取類似做法，引發政界及業界的討論。

因天氣轉熱，資料中心高耗電及高耗水的影響更加龐大。不但加州多個地方政府陸續限制開發，洛杉磯郡及河濱郡多座城市亦暫停新建案。華盛頓州西雅圖、科羅拉多州丹佛等大城市都暫緩相關措施。

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資料中心聯盟高層迪歐里歐（Dan Diorio）聲明指出，「這項暫緩措施將削弱紐約州經濟，並向外界傳達紐約州不歡迎企業投資的訊號，恐造成數千萬美元投資陷入停滯或無法回收」。地方投資與就業機會將因暫停興建資料中心而減少，同時可能降低美國在全球的AI地位，不少業界人士對此反對。

亞馬遜、Google、Meta、微軟等科技巨頭已簽署「電費支付者保護承諾」（Ratepayer Protection Pledge），自行承擔新增發電與電網升級成本，以免將高額電費轉移至百姓。

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