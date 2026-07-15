Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美官員證輝達已向中發貨H200 傳美再允3中企購Nvidia及AMD先進晶片

即時國際
更新時間：09:59 2026-07-15 HKT
發佈時間：09:59 2026-07-15 HKT

近日，美國商務部副部長凱斯勒（Jeffrey Kessler）向國會表示，有少量輝達H200晶片已向中國或香港發貨。路透社報道，美方再允許3家中國企業採購英偉達（Nvidia）及超微半導體（AMD）的先進AI晶片。

據報，凱斯勒在美國聯邦眾議院外交事務委員會聽證會上透露，H200已發貨，但數量「非常少」。另外，商務部已向國會提交一份保密清單，列出H200發貨申請及狀態，阿里巴巴、騰訊、字節跳動亦獲批。

相關新聞：中美關係緩和 美擬放行輝達H200晶片輸華

路透社引述文件及知情人士指出，中國電信設備製造商中興通訊的子公司中興康訊，以及中國伺服器製造商至索，已獲得美國許可採購H200晶片；而中國雲端運算公司金山軟件的子公司珠海市橫琴雲享智勝網絡技術公司，則能夠使用超微的部分可與H200匹敵的晶片。這表示已不止龍頭中國企業向美方爭取先進晶片採購。

最Hit
DSE放榜2026狀元名單．持續更新
DSE放榜2026狀元名單．持續更新︱香港華仁書院狀元患先天眼疾 視力餘不足一成無礙取佳績
社會
40分鐘前
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
投資理財
4小時前
世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽。路透社、美聯社
世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽
足球世界
5小時前
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
醫生教室
18小時前
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-14 10:43 HKT
路透社
世界盃2026｜十六強出局後僅一球員乘專機返國 巴西總統盧拉批國家隊「丟架」
即時國際
9小時前
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
01:24
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
影視圈
18小時前
01:54
DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元
社會
20小時前
施南生離世丨8年前座談會認早已立遺囑 看透生死交帶不用搶救：最重要是死得快
施南生離世丨8年前座談會認早已立遺囑 看透生死交帶不用搶救：最重要是死得快
影視圈
18小時前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
家居裝修
2026-07-14 06:00 HKT