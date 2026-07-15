美官員證輝達已向中發貨H200 傳美再允3中企購Nvidia及AMD先進晶片

近日，美國商務部副部長凱斯勒（Jeffrey Kessler）向國會表示，有少量輝達H200晶片已向中國或香港發貨。路透社報道，美方再允許3家中國企業採購英偉達（Nvidia）及超微半導體（AMD）的先進AI晶片。

據報，凱斯勒在美國聯邦眾議院外交事務委員會聽證會上透露，H200已發貨，但數量「非常少」。另外，商務部已向國會提交一份保密清單，列出H200發貨申請及狀態，阿里巴巴、騰訊、字節跳動亦獲批。

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路透社引述文件及知情人士指出，中國電信設備製造商中興通訊的子公司中興康訊，以及中國伺服器製造商至索，已獲得美國許可採購H200晶片；而中國雲端運算公司金山軟件的子公司珠海市橫琴雲享智勝網絡技術公司，則能夠使用超微的部分可與H200匹敵的晶片。這表示已不止龍頭中國企業向美方爭取先進晶片採購。