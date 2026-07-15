遊日注意︱日本手足口病一周破1.5萬宗達流行警報水平 當局籲避免共用毛巾

日本國立健康危機管理研究機構14日發布最新數據，顯示當地手足口病疫情正持續升溫。在6月29日至7月5日的一周內，日本全國定點醫療機構共接獲15,845宗手足口病個案報告，較前一周的10,396宗大幅增加約五成二。平均每間醫療機構報告7.03宗，已超過5宗的基準值，意味著全國範圍已達到流行警報水平。

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數據指出，在日本全國47個都道府縣中，已有27個達到流行警報水平。若按平均每間醫療機構的個案數計算，島根縣、佐賀縣及東京都高居全國前三位。

手足口病是由腸道病毒引起的傳染病，在夏秋季節較常發生，且好發於嬰幼兒，主要病徵為手腳出現皮疹以及口腔水疱。該病多數經由飛沫或排泄物傳播，患者通常一周內可痊癒，但在極少數情況下，可能會引發腦膜炎或腦炎等嚴重併發症。

面對疫情蔓延，日本厚生勞動省呼籲民眾加強防疫措施，日常應勤洗手、避免共用毛巾，並妥善處理排泄物以防病毒傳播。