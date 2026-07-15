Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊日注意︱日本手足口病一周破1.5萬宗達流行警報水平 當局籲避免共用毛巾

即時國際
更新時間：08:54 2026-07-15 HKT
發佈時間：08:54 2026-07-15 HKT

日本國立健康危機管理研究機構14日發布最新數據，顯示當地手足口病疫情正持續升溫。在6月29日至7月5日的一周內，日本全國定點醫療機構共接獲15,845宗手足口病個案報告，較前一周的10,396宗大幅增加約五成二。平均每間醫療機構報告7.03宗，已超過5宗的基準值，意味著全國範圍已達到流行警報水平。

相關新聞：手足口病｜日本15都縣病例數達「警報級」 傳染病專家：酒精效果有限籲徹底洗手

數據指出，在日本全國47個都道府縣中，已有27個達到流行警報水平。若按平均每間醫療機構的個案數計算，島根縣、佐賀縣及東京都高居全國前三位。

手足口病是由腸道病毒引起的傳染病，在夏秋季節較常發生，且好發於嬰幼兒，主要病徵為手腳出現皮疹以及口腔水疱。該病多數經由飛沫或排泄物傳播，患者通常一周內可痊癒，但在極少數情況下，可能會引發腦膜炎或腦炎等嚴重併發症。

面對疫情蔓延，日本厚生勞動省呼籲民眾加強防疫措施，日常應勤洗手、避免共用毛巾，並妥善處理排泄物以防病毒傳播。

最Hit
DSE放榜2026狀元名單．持續更新
DSE放榜2026狀元名單．持續更新︱香港華仁書院狀元患先天眼疾 視力餘不足一成無礙取佳績
社會
1小時前
世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽。路透社、美聯社
世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽
足球世界
4小時前
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
投資理財
3小時前
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
醫生教室
17小時前
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
路透社
世界盃2026｜十六強出局後僅一球員乘專機返國 巴西總統盧拉批國家隊「丟架」
即時國際
8小時前
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
01:24
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
影視圈
17小時前
施南生離世丨8年前座談會認早已立遺囑 看透生死交帶不用搶救：最重要是死得快
施南生離世丨8年前座談會認早已立遺囑 看透生死交帶不用搶救：最重要是死得快
影視圈
17小時前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
家居裝修
2026-07-14 06:00 HKT
01:54
DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元
社會
18小時前