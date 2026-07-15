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美國稱將「系統性」削弱國際刑事法院 以保障美國主權

即時國際
更新時間：08:33 2026-07-15 HKT
發佈時間：08:33 2026-07-15 HKT

美國周一（7月13日）宣布對國際刑事法院（ICC）展開全面行動，以「系統性削弱國際刑事法院運作能力」，使其無法對美國軍人或政府官員採取行動，防止其以其他方式「威脅美國主權」。 美政府表示將向其他國家施壓，要求他們退出ICC。此舉意味着美國孤立ICC的力道大增，企圖切斷外界的政治與財政支持。

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國務卿魯比奧透過影片聲明說：「國際刑事法院和其盟友正在向我國發動戰爭，靠的不是子彈或導彈，而是法令、協定和所謂國際法的力量。」國務院官員說，美方「也將密切關注哪些國家會和我們站在同一陣線」。近年來，美方以ICC調查美方人員以及對以色列總理和前防長發出逮捕令為由，多次宣布制裁ICC的法官和檢察官。

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