新加坡2名部長告彭博社誹謗勝訴 各獲140萬賠償

新加坡國家安全統籌部長兼內政部長尚穆根、人力部長陳詩龍起訴美國彭博社（Bloomberg）及其記者誹謗，獅城高等法庭昨日判決2名部長勝訴，彭博社與撰文記者劉德偉（音譯，Low De Wei）須向兩人分別賠償23萬坡元（約140萬港元）。

兩名部長每人所獲的賠償，包括17萬坡元一般損害賠償金，及6萬元加重損害賠償金。法官解釋，涉案文章影射兩名內閣高官涉嫌嚴重違法行為，顯然會降低他們在民眾心目中的形象。考慮到彭博社屬知名國際媒體，故造成的名譽損害更顯著。

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被影射進行不透明交易

這宗誹謗官司源於彭博社在2024年12月12日發布的《新加坡豪宅交易越發神秘》專題報道，內容涉及優質洋房交易，並提及尚穆根2023年以8800萬坡元將其舊居出售給瑞銀信託，及陳詩龍同年以近2730萬坡元購入獨棟洋房、且未申報買賣禁令的交易。原告控訴，文章穿插當地的30億元洗錢案，影射兩人利用體制漏洞進行不透明交易，以規避洗錢審查。在當地，買家支付定金後，可以向土地管理局申請買賣禁令，禁止賣家在合約完成前，把同一個房產轉賣給其他人。不提交買賣禁令，這筆交易就不會第一時間出現在房地產交易數據庫中，有助保持低調。

被告則堅稱，文章旨在探討新移民隱密置業的市場趨勢，包括買家如何利用信托結構或不申報買賣禁令，來隱藏身份，指原告方解讀牽強。法庭駁回被告說法，也拒絕接納其援引英美法系中的「負責任報道」為抗辯理由，強調該原則並不適用於新加坡法律。法官指該文章的自然含義是，部長們利用缺乏制衡機制和資訊揭露要求的漏洞，以不透明的方式進行房產交易，其目的是為了掩蓋交易，避免可能涉及洗錢的審查，因此構成誹謗。