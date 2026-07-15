伊朗局勢︱特朗普「朝令夕改」撤收霍峽保護費 伊導彈襲兩阿聯酋油輪釀1死8傷

美國總統特朗普周一揚言，美國將對所有經由霍爾木茲海峽運輸的貨物，收取20%的保護費，令國際輿論譁然，巴西總統盧拉直言此舉是「海盜行為」。特朗普昨日撤回收保護費提議，稱由海灣國家直接投資美國代替。2艘油輪昨日在霍峽遭到伊朗導彈襲擊，致1死8傷，加劇這條戰略水道的緊張局勢。

特朗普周一宣布，美軍將恢復封鎖伊朗港口，並由美方接管能源要道霍爾木莫茲海峽，說「基於公平原則，（美國）將對所有往來船隻的載運貨物徵收20%費用，作為在這個全球極度動盪區域提供安全保障所需成本的補償……相關程序和部署將立即啟動」。他點名以色列、沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋，受到美國「非常有效」的保護。白宮未透露更多細節，包括收費具體標準、如何執行等。

巴西總統盧拉指出，美國長期以來打擊海盜，如今卻要「自己成為海盜」，並形容「利用戰爭賺錢是不文明、不民主的行為」。他強調，巴西已因戰事致糧食價格上漲。業內人士估算，如果按貨物價值計費，原油通過霍運輸的成本將暴漲。按照當前每桶約80美元的國際原油價格測算，一艘單次可運載200萬桶原油的超大型油輪，僅通行費一項就需要額外支付約3200萬美元。

相關新聞：伊朗局勢︱阿曼擬向霍峽船隻收服務費 稱屬「自願模式」

巴西總統曾斥海盜行為

日經亞洲報道，2月美伊戰爭爆發前，全球每天約有五分一的石油與天然氣經霍峽運輸，每天逾1500萬桶燃料、價值至少達12億美元。美國若真的對所有載運貨物徵收20%費用，每天估計可進帳約2.5億美元（19.6億港元）。

荷蘭國際集團高級行業經濟學家盧曼說，按照每桶油價約80美元測算，相當於每桶原油額外增加16美元成本。對於普通散貨船、貨櫃船而言，通行成本也將隨貨物價值同步大幅上漲。

國際航運運營商對這一突如其來的消息深感震驚。一些業內人士直言，這本質上和「攔路搶劫」沒有區別。特朗普昨日撤回收保護費提議，稱由海灣國家直接投資美國代替。

連續3天進行空襲

美軍中央司令部於美東時間周一夜間（伊朗時間周二）表示，美軍當天對伊朗實施持續約5小時的空襲，打擊伊境內多處軍事目標，這是美軍連續第三天打擊伊朗。伊朗則針對美軍在中東國家的基地進行反擊。

阿聯酋阿布扎比國家石油公司旗下兩艘超大型油輪「蒙巴薩號」和「巴希婭號」昨日凌晨通過霍峽時遭巡航導彈襲擊，造成1名印度籍船員喪生，另有8人受傷，兩艘油輪均嚴重損壞。

阿聯酋國防部指出，事發地點是霍峽南向航道、阿曼領海內，罹難者當時在「蒙巴薩號」上。傷者包括6名印度籍與2名烏克蘭籍船員傷者，其中4人傷勢嚴重。印度召見伊朗外交官提出抗議。

特朗普點名以色列、沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋，受到美國「非常有效」的保護。