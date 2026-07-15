美伊戰爭｜三艘油輪阿曼外海遇襲 6名船員受傷3人失蹤

阿曼海事安全中心表示，3艘油輪周二在阿曼附近海域不同位置遭到襲擊，共造成3名船員失蹤、6人受傷。當局未有公布襲擊者身份及所使用武器。

根據阿曼海事安全中心聲明，3艘涉事油輪均懸掛利比里亞國旗。其中一艘油輪在阿曼穆桑代姆省（Musandam）附近海域遭襲，18名船員已由附近船隻撤離，但仍有3人失蹤，搜救工作正在進行。

另一艘油輪在距離穆桑代姆省海岸約8.5海里處遇襲，船隻失去動力，船上21名船員全部撤離，其中6人受傷。阿曼軍方艦艇目前正在現場監控情況。第三艘油輪在阿曼東南省（South Al Sharqiyah）附近海域遭襲，船上機房起火，但未造成人員傷亡。

三艘油輪分別在阿曼穆桑代姆省及南沙爾基耶省外海遇襲，造成6名船員受傷、3人失蹤。路透社

事件發生之際，美國與伊朗因霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航運安全問題持續緊張。近日雙方互相發動攻擊，令這條全球重要能源運輸通道的安全形勢受到關注。

阿曼外交部發表聲明，呼籲各方尊重國際法，確保商業船隻能安全通過霍爾木茲海峽。阿曼此前亦曾參與斡旋美伊局勢，並推動建立保障海上航行安全的安排。