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世界盃2026｜十六強出局後僅一球員乘專機返國 巴西總統盧拉批國家隊「丟架」

即時國際
更新時間：01:05 2026-07-15 HKT
發佈時間：01:05 2026-07-15 HKT

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）批評巴西國家隊在2026年世界盃出局後，全隊幾乎無人乘坐巴西足協（CBF）安排的官方包機返國，形容事件是「丟架」（What a disgrace）。

盧拉：若贏得世界盃 大家都會在跳舞

盧拉表示，已向巴西國家隊主教練安察洛堤（Carlo Ancelotti）發訊息，質疑球隊回程安排。他說：「代表團出發時飛機坐滿了人，回來時卻幾乎空無一人。國家隊的飛機上幾乎沒有人，只有一名球員乘搭。如果我們贏得世界盃，大家現在都會在這裡跳舞。」

盧拉其後亦以輕鬆語氣表示，他曾向安察洛堤建議，考慮徵召一名由學生研發的「攻擊型機械人」加入國家隊。他笑言：「那個機械人看起來像麥巴比（Kylian Mbappé），又像夏蘭特（Erling Haaland），如果想揀球員，就揀那個機械人吧，它會幫巴西贏世界盃。」

大部分球員直接放假 或返回球會報到

據巴西傳媒報道，巴西足協的官方包機返回里約熱內盧時，26人國家隊名單中只有後衛丹尼路（Danilo）隨隊返國，其餘球員則在世界盃結束後直接放假，或返回所屬球會報到，沒有乘坐官方包機。

巴西今屆世界盃於16強以1：2不敵挪威出局，是五屆世界盃冠軍巴西自1990年以來，首次未能晉身八強，終止連續36年打入世界盃八強的紀錄。

 

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