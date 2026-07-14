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特朗普放棄向霍爾木茲海峽貨運收20%費用 改與海灣國家商討貿易投資協議

即時國際
更新時間：23:50 2026-07-14 HKT
發佈時間：23:50 2026-07-14 HKT

美國總統特朗普（Donald Trump）周二表示，將放棄向所有經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的貨運徵收20%費用的計劃，改為與海灣國家推動貿易及投資協議。

路透社報道，特朗普一天前曾提出，為保障這條全球重要能源航道的安全，向通過海峽的貨物收取20%「美國補償費」（United States Reimbursement Fee）。不過，他周二在社交平台Truth Social發文表示，「基於與中東領導人富有成效的對話，我決定用海灣各國將與美國達成的貿易和投資協議來取代20%的美國補償費。」

特朗普表示，相關投資規模將「非常龐大」，同時也會「對海灣國家及其未來帶來巨大好處」，但未透露各國可能作出的具體承諾。聯合國國際海事組織（IMO）曾表示反對向通過國際水道的船隻徵收費用，但稱需要等待更多細節，以了解美方計劃內容。

特朗普周二同時表示，霍爾木茲海峽目前對所有船隻開放，但不包括與伊朗有關的船隻。他表示，美方將實施「全面封鎖」，但只針對往返伊朗港口、或運載與伊朗貨物有關的船隻。

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