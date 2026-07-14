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比利時布魯塞爾市中心大樓火警 據報電梯內發現多具遺體

即時國際
更新時間：22:33 2026-07-14 HKT
發佈時間：22:33 2026-07-14 HKT

比利時首都布魯塞爾市中心驚爆地標大樓奪命大火！位於市中心德布魯凱爾廣場（Place de Brouckère）附近、正進行大規模修葺的地標建築「OXY大樓」，於當地時間今日（14日）突然發生嚴重火警，導致多人不幸罹難。當地檢察部門形容現場傷亡情況「非常嚴重」，消防人員已在一部被困的升降機內發現多具遇難者遺體，目前仍有至少6名施工人員失蹤，搜救工作仍在緊張進行中。

綜合比利時國家廣播電視台（VRT）及央視新聞報道，事發時該棟大樓正進行大規模裝修工程，大樓內有約200名工人在場工作。消防部門初步調查指出，火災最初在大樓的二樓發生，惟火勢隨後失控，並沿著電梯井（升降機槽）迅速向上蔓延，引發整條電梯井起火並產生大量濃煙。大火發生後，大樓內的大多數工人隨即展開緊急疏散，驚慌逃至地面安全地方。

布魯塞爾勞動檢察部門隨後證實，火災發生後曾有6名現場施工人員失聯。消防人員冒著高溫與濃煙進入火場搜救，隨後在一座受困的升降機內，赫然發現多名已被燒至焦黑的遇難者。

由於遇難者遺體受損嚴重，當局目前尚未能確認具體的遇難人數及死者身份。消防發言人強調，現時不排除另一部升降機或建築內其他封閉區域仍有人員被困，市、區兩級搜救隊伍仍在廢墟中進行地毯式搜救，並已對起火原因展開刑事與勞動安全調查。

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