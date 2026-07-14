Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全日空｜機師多次向空姐伸「鹹豬手」 法官判刑1年8個月

即時國際
更新時間：21:51 2026-07-14 HKT
發佈時間：21:49 2026-07-14 HKT

日本全日空（ANA）驚爆機長非禮空姐醜聞，涉案機長今日（14日）被東京地方法院重判入獄！44歲全日空機長三瀨了太，涉嫌於2023年10月10日在香川縣高松市多次非禮一名空姐，導致女方因遭受嚴重精神打擊，更患上創傷後壓力症候群（PTSD）而至今無法復工。法官痛斥被告利用機長權力犯案，行徑極其膽大妄為且卑劣，一審裁定其強制猥褻罪成，重判有期徒刑1年8個月。

辯稱「聚餐後已建立信任」

判決書指出，被告三瀨了太與受害空姐在案發前一日才因執勤首次合作。2023年10月10日凌晨，兩人在高松市結束工作並與同僚聚餐後，三瀨了太在返回酒店途中，先後在高松市街頭、便利店以及酒店升降機內，多次強行揉捏女方的臀部，甚至觸碰其私處附近。

相關新聞：中國男疑「輕輕拍」空姐涉非禮被趕 馬航：兩週內公佈調查結果

被告在庭上極力狡辯，聲稱當晚只摸了一次，又稱以為在聚餐中已與受害人「建立信任關係」，並以為已獲得女方同意，要求法官無罪釋放。

法官怒斥利用職權施壓

對此，法官大川隆男在判詞中嚴厲反駁，指受害人證供高度可信，其當下因憂慮即時反抗會對工作和仕途帶來不利後果，才陷入難以拒絕的狀態。法官痛批被告的辯解前後矛盾且「極不合理」，完全缺乏真誠反省的態度。

全日空公關部在判決後立即發表聲明，向公眾致歉。公司證實涉案機長已被暫停所有職務，強調會真誠接受判決結果，並承諾未來將在集團內徹底落實防止職場騷擾的措施。

最Hit
01:54
DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元
社會
8小時前
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
01:24
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
影視圈
6小時前
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
醫生教室
6小時前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
家居裝修
16小時前
施南生離世丨俞琤連發3帖文送別半生摯友 晒擁抱照悼念揭生前最珍貴一幕
施南生離世丨俞琤連發3帖文送別半生摯友 晒擁抱照悼念揭生前最珍貴一幕
影視圈
8小時前
DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
港女OL曬「綠咭」求轉行做地盤！行內人激推地盤一隱藏工種：免體力又高薪最啱女仔｜Juicy叮
港女OL曬「綠咭」求轉行做地盤！行內人激推地盤一隱藏工種：免體力又高薪最啱女仔｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
01:44
「日本城」再見？7.15起改名為「真好城JHC」 母公司：單一產地標籤不再反映經營模式
社會
11小時前
港人北上養老現爆炸增長 付150萬住低密度社區 72歲伯伯大讚職員「貼心過自己仔女」
港人北上養老現爆炸增長 付150萬住低密度社區 72歲伯伯大讚職員「貼心過自己仔女」
商業創科
9小時前
星島申訴王 | 北上住酒店中伏床單發現糞便 港人投訴酒店退款遭拒
申訴熱話
6小時前