全日空｜機師多次向空姐伸「鹹豬手」 法官判刑1年8個月

日本全日空（ANA）驚爆機長非禮空姐醜聞，涉案機長今日（14日）被東京地方法院重判入獄！44歲全日空機長三瀨了太，涉嫌於2023年10月10日在香川縣高松市多次非禮一名空姐，導致女方因遭受嚴重精神打擊，更患上創傷後壓力症候群（PTSD）而至今無法復工。法官痛斥被告利用機長權力犯案，行徑極其膽大妄為且卑劣，一審裁定其強制猥褻罪成，重判有期徒刑1年8個月。

辯稱「聚餐後已建立信任」

判決書指出，被告三瀨了太與受害空姐在案發前一日才因執勤首次合作。2023年10月10日凌晨，兩人在高松市結束工作並與同僚聚餐後，三瀨了太在返回酒店途中，先後在高松市街頭、便利店以及酒店升降機內，多次強行揉捏女方的臀部，甚至觸碰其私處附近。

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被告在庭上極力狡辯，聲稱當晚只摸了一次，又稱以為在聚餐中已與受害人「建立信任關係」，並以為已獲得女方同意，要求法官無罪釋放。

法官怒斥利用職權施壓

對此，法官大川隆男在判詞中嚴厲反駁，指受害人證供高度可信，其當下因憂慮即時反抗會對工作和仕途帶來不利後果，才陷入難以拒絕的狀態。法官痛批被告的辯解前後矛盾且「極不合理」，完全缺乏真誠反省的態度。

全日空公關部在判決後立即發表聲明，向公眾致歉。公司證實涉案機長已被暫停所有職務，強調會真誠接受判決結果，並承諾未來將在集團內徹底落實防止職場騷擾的措施。