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伊朗局勢｜美軍直升機墜毀一飛行員遇難 對伊軍事行動累計14人死亡414人受傷

即時國際
更新時間：20:30 2026-07-14 HKT
發佈時間：20:30 2026-07-14 HKT

美伊在中東地區的軍事衝突持續，美軍的傷亡人數正進一步擴大。據美聯社今日（14日）引述五角大樓最新戰事傷亡統計報道，一名美國海軍飛行員於7月初在阿拉伯海的一宗直升機墜毀事故中不幸遇難，令美軍在對伊軍事行動中的官方陣亡人數升至14人。同時，受傷美軍人數已累計高達414人。

414人受傷多屬創傷性腦部受損

美軍海軍透露，該宗致命事故發生於7月1日。一架美軍直升機在阿拉伯海執行任務期間發生險情並墜毀，軍方起初將其定性為「緊急迫降」，並強調「沒有跡象表明此次險情由敵方行動造成」。機上另外三名水兵在事發後不久成功獲救，惟該名飛行員不幸殉職。這也是自3月戰爭爆發初期多宗事故造成13名軍人喪生後，美軍首次更新陣亡人員記錄。

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美軍發放攻擊伊朗畫面。路透社
美軍發放攻擊伊朗畫面。路透社

回顧美軍在是次衝突中的致命事件，戰事初期的首宗，為伊朗無人機襲擊科威特一處美軍指揮中心，造成6名士兵遇難；隨後，一名美軍在沙特蘇丹王子空軍基地襲擊中重傷，一周後不治；另有6名軍人則因一架支援對伊行動的KC-135空中加油機在伊拉克墜毀而喪生。

此外，截至13日，美軍受傷人數已達414人。美國中央司令部發言人蒂姆·霍金斯（Tim Hawkins）指出，大部分傷員均患有「創傷性腦損傷」（TBI）。這類傷病主要因身處導彈襲擊或附近發生爆炸而誘發，其長期後遺症至今仍未被醫學界充分了解，已成為威脅美軍部隊戰鬥力的持續性難題。中央司令部強調，目前幾乎所有輕傷人員均已返回崗位，但拒絕對外透露有多少重傷官兵需撤離中東接受治理。

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