日本野豬大鬧豐田市 4途人遇襲受傷

日本愛知縣豐田市驚傳野豬襲擊途人事件。當地時間昨日（13日）清晨，一隻體長達1.2米的巨型野豬突然在市區發狂，連續在多個地點瘋狂突襲途人，共導致4名男子被咬傷，部分傷者手部及膝蓋血流如注，需緊急送院治理。警方及相關部門在圍捕約一個半小時後成功捕獲該野豬，惟野豬隨後離奇死亡。

工人清晨運送食材遇襲

日本警方表示，事發於當地13日清晨約5時半，位於愛知縣豐田市土橋町的一間餐飲外配公司。當時多名員工正在門口搬運食材，一隻野豬突然從陰暗處竄出並瘋狂突進。

CCTV畫面可見，有途人被野豬嘶咬。 X@Hotaru__Ren

閉路電視片段顯示，一名男員工見狀大驚，慌忙躲避並隨手拿起藍色塑膠貨籃阻擋。野豬隨即將其撞倒，並如猛獸般整隻飛撲到他身上撕咬。另一名男同事見狀，立即推來金屬手推車與野豬展開對峙，兩人合力揮舞手推車才成功將野豬趕走。該公司兩名50多歲和60多歲的男員工，手部及膝蓋等多處被咬傷。

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十字路口及車廠再傷兩人

然而，發狂的野豬並未停止攻擊。消防部門指出，隨後在附近的十字路口及一處車廠，亦各有一名男子在路上無辜遭到這隻野豬襲擊咬傷。警方接報後大為緊張，派出多名警員圍捕，終在一個半小時後於路上將其生擒。