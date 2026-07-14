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血腥復仇︱俄羅斯人妻疑丈夫出軌嬲爆 磨利牙齒親熱時咬斷對方陰莖

即時國際
更新時間：18:35 2026-07-14 HKT
發佈時間：18:25 2026-07-14 HKT

「愛的反面就是恨」，俄羅斯莫斯科近日審結一宗駭人聽聞的「毀根復仇案」 。一名人妻因懷疑丈夫出軌，竟大膽以銼刀磨利牙齒，並在兩人親熱期間狠狠咬斷對方的陰莖，試圖令其無法再拈花惹草，最終她亦因故意造成他人嚴重身體傷害罪，被判入獄五年。

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手機見他人曖昧訊息

英國《每日星報》》（Daily Star）等媒體報道，這宗慘劇發生在莫斯科。涉案的39歲妻子在41歲丈夫的手機中，無意間發現一則由另一名女子傳來的訊息，內容描繪該女子夢見與其丈夫在海灘上發生性關係的春夢。深信丈夫不忠的妻子未即時發難質問，而是暗中策劃了一場血腥報復行動。

為了確保報復計畫萬無一失，該名妻子竟然使用銼刀將自己的牙齒磨尖。事發當晚，她與丈夫共進晚餐營造親密氣氛。隨後兩人轉移到床上親熱，當妻子為丈夫進行口交時，竟趁其毫無防備，用磨利的牙齒一口將丈夫的生殖器咬斷，隨後冷酷地對丈夫說道：「這是你自找的，現在你再也沒辦法和別人做愛了。」

男方至今仍無法勃起

受害丈夫當場因劇烈疼痛一度休克。他醒來後，忍痛將斷裂的生殖器放入裝有生理鹽水的玻璃杯中，並緊急呼叫救護車送醫。雖然醫療團隊完成生殖器縫合，但其至今仍無法勃起。 

涉案妻子隨後被警方拘捕，最終被法院判處五年監禁。

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