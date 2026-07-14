尼泊爾野生象14年間追殺一家族4人 累計奪25命

尼泊爾出現一隻記仇野生象，14年來追殺同一家族成員，已造成4名成員死亡。該隻殺人象被指，自2010年至今已殺害25人。

移居14公里外仍被找到

《紐約時報》報道，該隻染滿人血的野生公象名叫「Dhurbe」，14年來，不斷追殺當地居民博特（Shanichara Bote）一家，至今已造成博特父母，以及其媳婦與4歲孫子身亡。

當地官員指，2012年12月，博特一家首次有成員遇害，博特的父母在奇旺國家公園（Chitwan National Park）的馬迪鎮，遭「Dhurbe」攻擊，最終齊齊被踩死。

博特之後帶著家人到越過普蒂河（Rapti River），到14公里外的Jagatpur生活，但仍逃不過殺人象，本月初，「Dhurbe」找到博特一家，闖入住家博特25歲的媳婦阿希卡（Ashika Bote）與4歲孫子巴拉特（Bharat Bote）死亡。再次有家人遇害，令博特悲痛表示「我們無處可逃了」。

為追蹤「Dhurbe」，防止其向人類發動攻擊，過去曾多次替牠安裝衛星追蹤頸圈，每小時傳回位置資料。追蹤紀錄顯示，7月4日事發當天，杜爾貝的位置就在攻擊地點周邊。

報道未提及博特與「Dhurbe」結怨原因。