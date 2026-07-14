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日本擴大無人機管制區 皇居1公里範圍禁飛 警方派傳單提醒遊客

即時國際
更新時間：14:28 2026-07-14 HKT
發佈時間：14:28 2026-07-14 HKT

日本國會修法擴大無人機禁飛區域，相關新規定周二起生效。國會大廈、首相官邸、皇居等重要設施周邊上空的無人機禁飛區過去為半徑300米，如今擴大為1公里。今次修法考慮到無人機性能提升令恐怖襲擊威脅上升，東京警視廳指，因為曾有訪日遊客不知情而在禁飛區使用無人機，所以準備了英文和中文傳單加以宣傳。

國會、首相官邸、機場納管制範圍

對象設施除國會議事堂、首相官邸等國家重要設施外，還包括大使館、機場、核電站等。在東京都中心地區，千代田區和港區有大範圍被納入管制。

日本皇居周邊上空的無人機禁飛區擴大至1公里。日本國家旅遊局
日本皇居周邊上空的無人機禁飛區擴大至1公里。日本國家旅遊局
日本首相官邸納入無人機管制範圍。維基百科
日本首相官邸納入無人機管制範圍。維基百科

日皇與首相等人出席的戶外活動現場，以及逗留的設施，也會被列為暫時管制區。日皇之後出席的全國植樹等活動會場，以及首相高市早苗前往廣島與長崎，參與當地遭原子彈轟炸的追悼場合，亦適用於新規定。

廣島與長崎追悼場合適用

警察廳長官表示，將妥善運用修正法，以重要設施為重點做好萬全準備，防患未然。東京警視廳上周三（8日）在距離皇居較近的東京站前發放傳單，向遊客等宣傳相關內容。

參議院全體會議是於6月17日通過改正無人機規制法，加強管制無人機飛行，這是為了因應無人機的飛行速度、載重等性能近年來提升。

曾有無人機墜首相官邸

國會修法前，首相官邸、國會大廈、外國公館等設施的上空，以及以這些設施為中心、周邊上空約300米的範圍內，原則上禁止無人機飛行；修法過後禁飛區擴大到1公里。

若無人機在上述禁飛區內飛行，且操作人員不聽從警方等單位的停飛命令，將面臨罰則。

日本2015年發生無人機墜落於首相官邸的事件，次年實施相關規定，之後也增列自衛隊設施與機場等為管制區域。

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