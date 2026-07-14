遊日注意 | 東京迪士尼相隔3年加價 萬聖節成人票破1.2萬日圓

東京迪士尼度假區的營運商東方樂園（Oriental Land）證實，將於今年10月調整門票價格，上調高需求日期的票價上限，其中東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋的成人一日票，最高價格將升至1萬2400日圓，這也是迪士尼繼2023年10月以來，相隔3年再度調整票價。

根據東方樂園公司，新的票價制度將自10月起實施，主要適用於入園需求較高的特定日期。以秋季熱門活動「迪士尼萬聖節」期間為例，10月10日成人一日票價設定為1萬1900日圓（571港元），10月11日則達到最高價1萬2400日圓（約595港元）。4歲至11歲的兒童票價同步調升300日圓（約14港元），最高價格增至5900日圓（283港元）。

東京迪士尼新票價主要適用於入園需求較高的特定日期。Japan Rail Pass

東京迪士尼證實加價。東京迪士尼官網

這是迪士尼繼2023年10月以來，相隔3年再度調整票價。東京迪士尼官網

對需求較高日子作出調整

東京迪士尼度假區自2021年起引入浮動票價制，將依照季節、假日與入園人數預估，設定不同價格。目前一日票成人票價介乎7900日圓（約379港元）至1萬900日圓（523港元）之間，調整後，最高價格的上限最多調升了1500日圓（約72港元）。

東方樂園公司說明，這次的調整並非全面調漲，而是僅針對部分需求較高的日子進行調整，雖然票價上漲可能增加遊客負擔，但業者也希望藉此維持園區質素、改善服務與控制高峰時段人潮。

停車費上調1000日圓

東方樂園正在不斷上調價格，6月將普通乘用車和大型車輛的停車費分別上調了1000日圓（約48港元）。遊客可免費優先體驗遊樂項目的入場卡「40週年紀念Priority Pass」將於8月底停止發放。屆時所有優先入場卡都將改為收費。