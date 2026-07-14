全美31州爆發寄生蟲疫情 逾3000人感染 密歇根暴增逾千宗

美國爆發寄生蟲環孢子蟲（Cyclospora）腸道感染疫情，已有31州出現病例。當中密歇根州疫情最為嚴重，衛生部門周一（13日）通報，相關病例已增至2640宗，較上周五增加超過1000宗。紐約亦錄得470宗個案，患者染病後會出現嚴重的腹瀉、劇烈腹痛及脫水，有人甚至1天下瀉數十次，完全無法進食。

環孢子蟲病春夏達高峰

環孢子蟲病（cyclosporiasis）是一種由環孢子蟲寄生蟲引起的腸道感染，通常透過受污染的食物或水傳播。根據美國疾病控制及預防中心（CDC），環孢子蟲病感染通常會在春夏季增加，約在5月至8月流行。

密歇根州疫情嚴重，相關病例已增至2640宗。美聯社

CDC表示，若未接受治療，病程可能持續數天到1個月以上。路透社

這波感染疫情自5月開始後，全美環孢子蟲感染病例已超過3000宗。在密歇根州，疫情快速擴散，截至周一上午，已通報2640宗病例，包括44宗住院病例。俄亥俄州自6月1日以來已通報361病例，至少46人住院治療。目前尚未傳出死亡個案。

或涉沙律菜受污染

密歇根州衛生官員表示，目前證據指向萵苣或其他沙律葉菜可能是病原體來源，但調查人員尚未完全排除其他食品。密歇根州指出，過去相關疫情曾與新鮮食品有關，包括袋裝沙律混合菜和部分香草。

除了密歇根州外，紐約州有470宗個案，俄亥俄州364宗，伊利諾及佛州分別有逾100宗個案。

環孢子蟲病通常不會直接人傳人，症狀通常會在吃下受污染食物後數天內出現，包括腹瀉、腹部絞痛、噁心和疲倦。

需接受10天抗生素療程

患者在確診後接受10天的抗生素療程即可治療，CDC表示，若未接受治療，病程可能持續數天到1個月以上，症狀也可能在初步緩解後復發。

CDC網站7月9日資料顯示，全美50州已有31州通報共843例病例，其中86人住院。當時CDC表示，另有超過1500宗仍需進一步分析與確認。

CDC先前表示，其監測數據僅包括各州通報的實驗室確診病例，州級資料可能同時包含疑似病例與確診病例，因此病例數目可能較高。

