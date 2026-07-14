歐盟擬逐步限制兒童使用社媒

歐盟委員會主席馮德萊恩昨日宣布，歐盟計劃採取「分階段、循序漸進」的行動，透過立法來限制27個成員國中不同年齡層的兒童使用社交媒體（下稱社媒）。根據歐盟委託的專家建議，13歲之下兒童只能在父母、監護人與老師的監督下，在限定時間內訪問社媒。這將是迄今為止為保障兒童上網安全而採取的最大規模舉措，相關法律提案預計下半年出台。

須成人監督並限時

馮德萊恩當天展示由醫生、學者、青年代表及家長組成的專家小組報告。報告並未建議「一刀切」全面禁用數碼平台，而是倡議按年齡層實施適齡限制：嬰幼兒應完全避免接觸電子螢幕；3至12歲兒童應在父母、監護人或老師的監督下，在有限時間內使用適齡的社媒及電子設備；至於13至18歲的青少年，則可在平台具備「關鍵安全功能」的前提下，逐步獲准自主使用社媒及其他數碼平台。

馮德萊恩強調，核心問題早已從兒童是否面臨網絡風險，轉向應如何為他們營造更安全的網絡環境。她指出，當局需要考慮哪些類型的平台對孩子有害，並提議將目光鎖定在社媒及其他具備「不適合兒童年齡」與「容易令人上癮」特徵的服務商。專家小組成員亦發出警告稱，兒童和青少年目前正面臨嚴重風險，整個圍繞兒童的網絡生態系統必須改變。

馮德萊恩還指出，她可能會採納專家建議，歐盟委員會將在暑假後提出具體方案。預計她會在9月年度歐盟盟情咨文中宣布相關計劃。

目前全球各國如澳洲、英國、中國、印度、美國，均已實施或正考慮推行社媒禁令。這些禁令主要針對TikTok、Alphabet旗下的YouTube、Meta旗下的Instagram和Facebook。歐盟亦加強對這些社媒平台的監管力度。當局上周五勒令Facebook及Instagram移除其「令用戶上癮」的功能，2月也曾向TikTok發出類似警告。歐盟消費者保護專員麥格拉斯表示，預計今年稍後推出的新法例，將為兒童提供更強有力的保障，使其免受成癮性設計的侵害。

然而，歐盟在立法上面臨成員國標準不一致的挑戰。西班牙計劃禁止16歲之下青少年使用社交網絡，而法國擬禁15歲或以下兒童使用，愛沙尼亞等國則反對實施禁令。馮德萊恩表示，歐盟委員會將仔細研究並整合各國方案，以求統一標準並尋求共同解決方案。