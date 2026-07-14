曼谷酒吧大火釀32死 多數遺體扭曲變形 救援人員：死前痛苦掙扎

泰國曼谷翟道翟區一間酒吧日前發生嚴重火警，死亡人數已增至32人，成為曼谷17年來最嚴重火災。參與現場搜救的第一線救援人員其後披露火場慘況，指大部分死者被發現倒斃於舞台前及洗手間附近，由於火場溫度極高，不少人在生前曾拼命掙扎，遺體不僅嚴重燒焦，而且扭曲變形，景狀慘烈。

綜合《Khaosod》、泰國公共電視台（Thai PBS）等當地媒體報道，火警於7月12日深夜發生在曼谷北部翟道翟區拉拋路附近一間名為Rong Beer Na Lat Phrao的酒吧。事發時酒吧座無虛席，大量顧客正在欣賞現場音樂演出，火勢卻突然迅速蔓延，現場頓成火海。

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參與救援的泰國慈善組織「報德善堂」（Poh Teck Tung Foundation）義工班宗（Banjong Wattana）表示，救援人員抵達時，整座建築已遭烈焰吞噬，高溫及多次爆炸令消防及搜救隊一度無法進入火場。

待火勢受控後，搜救人員穿上防護裝備進入酒吧，眼前景象令人震驚。他指出，大部分死者集中於舞台前方及後方狹窄的洗手間，相信不少人當時試圖逃生但未能成功。

班宗表示，由於火場溫度極高，不少死者在火海中曾劇烈掙扎，導致手腳及手指僵硬扭曲，遺體嚴重燒毀，部分甚至難以辨認性別及身份，目前仍須由法醫透過DNA比對確認。

疑為防逃單封兩道門 救援人員批安全意識薄弱

班宗亦揭露事故背後疑存在嚴重安全漏洞。

他表示，酒吧原本設有4道大門，但火警發生時只有2道門可以正常使用，其餘2道門疑被店方鎖上或封閉，嚴重阻礙顧客逃生。

他指出，火警發生後，大批顧客只能湧向僅餘兩個出口，現場一度發生推撞及踩踏，多人在出口附近失去知覺；至於靠近起火位置的顧客，根本來不及逃離，最終葬身火海，猛烈火舌更從門口噴出，將門外路樹燒至焦黑。

班宗批評，部分酒吧為防止顧客「吃霸王餐」，會刻意封閉部分出口，限制出入動線，但在生死攸關的緊急情況下，保障顧客生命安全應放在首位。

他直言：「如果當時4道門全部打開，相信一定有更多人能夠逃生，不會造成如此嚴重的傷亡。」

生還者：舞台先起火 多人被迫逃往廁所

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，一名當晚演出的樂手向當局稱，火警發生前，舞台附近一個電路斷路器開始冒煙，其後突然停電，隨即傳出爆炸聲，大量濃煙迅速充斥整間酒吧。

多名生還者亦表示，最先起火的是舞台位置，火勢極速蔓延，迫使不少人向酒吧後方的廚房及洗手間逃跑，最終被困其中。

消防員透露，抵達現場時不少顧客仍受困酒吧內，有人試圖由後方逃生，亦有數名從正門逃出的傷者全身燒傷，大部分生還者則因吸入濃煙不停咳嗽。

消防人員花約30分鐘將火勢撲滅，現場照片顯示，酒吧內部幾乎完全焚毀，桌椅及裝修均燒成焦黑。

市長：出口遭啤酒箱阻塞 警方調查有否疏忽

曼谷市長表示，酒吧共有兩個主要出口，其中一個位於廚房附近，但通道被大量啤酒箱堵塞，影響逃生。

另有報道指出，一道標示為「只限職員」的門其實可直接通往室外，但不少顧客並不知道該門屬逃生出口。

警方目前正循是否涉及疏忽方向展開調查，包括緊急出口是否被堵塞或封閉，以及酒吧是否違反消防安全規定，導致顧客未能及時逃生。