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北大高材生成墨西哥「芬太尼王」 在美候審

即時國際
更新時間：08:56 2026-07-14 HKT
發佈時間：08:56 2026-07-14 HKT

英國廣播公司（BBC）近日訪問墨西哥販毒集團「錫那羅亞」的成員及「王哥」的前同事，披露這個人稱「王哥」的北京大學畢業生，是如何成為「芬太尼王」的。

根據美國司法部資料，以「芬太尼王」著稱的「王哥」是39歲的中國男子，本名為張智棟。他2024年在墨西哥被捕後一度潛逃，直到去年再度落網並被引渡至美國候審，張智棟否認犯行。芬太尼是一種合成鴉片類藥物，毒性是海洛英的50倍，僅需幾粒鹽巴大小的劑量就足以致命。

曾任鐵礦中資企業高層

張智棟2010年畢業於北京大學西班牙語系，1年後前往墨西哥從事開採鐵礦砂業務的中資企業，很快便晉升至高級職位。與張智棟就讀同所大學、後來也在同一間礦業公司工作的Alex（化名）說，張智棟「善於與人談判，很有辦法，能適應各種環境」，尤其在墨西哥做生意，難免要和販毒集團等地下勢力打交道，但他總是有辦法和「當地有影響力的人建立關係，不論是官方的還是非官方的」。

礦業公司2013年倒閉，Alex回到中國，張智棟卻選擇繼續留在墨西哥。自稱是墨西哥錫那羅亞販毒集團高層協調人的恩立格說，張智棟後來便涉入販毒生意，他和一名毒梟的女性親屬展開戀情，讓他得以打進集團核心圈。另一名負責跑腿的販毒集團成員路易斯（化名）說，2019年他應老闆要求為一場會議把風，當時張智棟就「前來推銷他的產品」，也就是製造芬太尼所需的化學原料。在他看來，張智棟正是將芬太尼帶進集團，並開啟這條業務線的人。根據墨西哥安全機構調查，張智棟經營的非法業務遍及美洲、歐洲、中國和日本。

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