美伊戰爭 | 伊朗再襲商船 巡航導彈擊中阿聯酋2油輪 釀1死8傷

美國和伊朗戰火重燃之際，霍爾木茲危機再度升級。阿聯酋國防部周二（14日）表示，2艘阿聯酋油輪在霍爾木茲海峽南部航道遭伊朗巡航導彈擊中，造成1名印度籍船員死亡，8人受傷。

阿聯酋國防部表示，遭攻擊的2艘油輪分別為「蒙巴薩號」（Mombasa）與「阿爾巴希亞號」（Al Bahiyah）。2艘船當時在霍爾木茲茲海峽南部航道航行，位於阿曼領海內，死者是在「蒙巴薩號」上工作的印度船員，8名傷者中有4人傷勢嚴重，其中6人為印度籍、2人為烏克蘭籍。攻擊導致2艘油輪起火並造成船體受損，不過火勢已獲控制。

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伊朗再襲商船，發射巡航導彈擊中阿聯酋2油輪。路透社

霍爾木茲危機再次升級，伊朗襲擊阿聯酋2艘油輪。法新社

美伊諒解備忘錄達成後，海峽形成兩條通行航道，分別為伊朗管控的北部航道和靠近阿曼一側的南部航道。路透社

阿聯酋譴責伊朗公然攻擊

阿聯酋國防部譴責這是公然的攻擊，表示阿聯酋保留充分權利回應這次升級行動，並指已做好萬全準備應對任何威脅，將採取一切必要措施，堅決回應任何企圖破壞國家安全與穩定的行為。

由於地區局勢升級，美國駐阿布扎比大使館以及駐杜拜領事館均已取消周三（15日）之前的外交領事協助預約。美國駐阿聯酋外交團隊呼籲，未來2天有預約的人不應該前往大使館或領事館。

伊朗：南部航道「不安全」

較早前，伊朗駐英國大使館在社交媒體上說，霍爾木茲海峽南部航道「不安全、不可靠，且易發生事故」。

伊朗駐英使館說，為遵守伊斯蘭堡諒解備忘錄，伊朗建立一條臨時海上安全走廊，該走廊無技術和軍事障礙，並已告知國際海事組織。然而，「美國正將船隻引向一條危險的南部平行航道。該路線不僅合法性存疑，還不安全、不可靠，且易發生事故」。

伊朗駐英使館指出，美國襲擊伊朗港口等「軍事侵略行徑」，已使霍爾木茲海峽成為高度緊張且高風險區域。

伊朗早前宣布關閉霍爾木茲海峽

美伊諒解備忘錄達成後，霍爾木茲海峽形成2條通行航道，分別為伊朗管控的北部航道和靠近阿曼一側的南部航道，美軍在南部航道提供通航協助。

然而，伊朗革命衛隊海軍12日凌晨已宣佈，鑑於外國勢力非法干預造成不安全局面，霍爾木茲海峽即日起關閉，直至另行通知以及美國停止干涉該區為止。